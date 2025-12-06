iPhone 17e vẫn dùng tấm nền OLED cũ của iPhone 14

Theo báo cáo từ The Elec, mẫu iPhone 17e sắp ra mắt của Apple sẽ có viền màn hình mỏng hơn, nhưng vẫn sử dụng tấm nền OLED giống như iPhone 14, hiện đang được áp dụng cho iPhone 16e. Dựa trên thông tin từ chuỗi cung ứng, báo cáo cho biết BOE sẽ tiếp tục sản xuất phần lớn các tấm nền cho thế hệ thứ hai của dòng iPhone "e" giá cả phải chăng, trong khi Samsung Display và LG Display sẽ cung cấp phần còn lại.

Tuy nhiên, báo cáo không xác nhận rằng iPhone 17e sẽ được trang bị tính năng Dynamic Island như đã được đồn đoán trước đó. Vào tháng 8, chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo đã cho biết rằng iPhone 17e sẽ có những nâng cấp, bao gồm Dynamic Island và chip A19. Hiện tại, iPhone 16e đang sử dụng chip A18 và có phần khuyết ở phía trên màn hình tương tự như iPhone 13 và iPhone 14. Dynamic Island đã được Apple giới thiệu trên các mẫu iPhone 14 Pro.

Việc giảm viền màn hình có vẻ khả thi hơn so với việc tích hợp Dynamic Island. Apple có thể thu nhỏ viền mà không cần thay đổi tấm nền màn hình, vì kích thước viền chủ yếu phụ thuộc vào thiết kế khung máy và độ khít của màn hình. Nếu Apple quyết định tái sử dụng tấm nền OLED từ iPhone 14 để tiết kiệm chi phí, họ vẫn có thể làm mới thiết kế bằng cách điều chỉnh khung viền.

Tuy nhiên, việc tích hợp Dynamic Island sẽ khó khăn hơn. Apple không thể đơn giản thêm tính năng này vào màn hình tai thỏ cũ, vì phần cắt hình viên thuốc yêu cầu thiết kế lại bố cục camera TrueDepth và điều chỉnh vị trí cảm biến. Việc áp dụng Dynamic Island có thể đồng nghĩa với việc loại bỏ một số linh kiện mà Apple đang cố gắng tái sử dụng cho iPhone 17e, điều này có thể đi ngược lại với chiến lược tiết kiệm chi phí của dòng sản phẩm "e".

Báo cáo cũng cho biết iPhone 17e sẽ giữ nguyên màn hình OLED 6,1 inch với tần số quét 60Hz. BOE vẫn chưa thể sản xuất tấm nền oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO) một cách đáng tin cậy cho các mẫu iPhone 17, nhưng họ có thể sản xuất tấm nền TFT silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPS) mà iPhone 16e đang sử dụng. Tấm nền LTPS không hỗ trợ tần số quét biến thiên như các mẫu iPhone 17 đang quảng cáo.

Các nguồn tin đáng tin cậy như Ming-Chi Kuo, Mark Gurman của Bloomberg và The Elec đều đồng ý rằng iPhone 17e đang đúng tiến độ ra mắt vào đầu năm sau.