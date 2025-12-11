Úc cấm người dưới 16 tuổi dùng MXH: Tranh luận "nảy lửa", thế giới dõi theo

Lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi tại Australia

Australia đã chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, bắt đầu từ ngày 10/12/2025. Quy định mới ảnh hưởng trực tiếp đến việc truy cập và tạo tài khoản trên 10 nền tảng lớn, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads, X, Snapchat, Reddit, Kick và Twitch.

Úc là quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Theo đó, những trẻ chưa đủ 16 tuổi sẽ không thể lập tài khoản, còn những tài khoản đang hoạt động thuộc nhóm tuổi này sẽ bị khóa hoặc xóa tùy cơ chế của từng nền tảng. Việc xác minh độ tuổi trở thành bắt buộc, triển khai qua nhiều hình thức như khai báo ngày sinh, đối chiếu dữ liệu ngân hàng, quét giấy tờ tùy thân hoặc các biện pháp sinh trắc học.

Chính phủ Australia cho biết, mục tiêu lớn nhất của lệnh cấm là bảo vệ trẻ em trước nguy cơ từ thuật toán gây nghiện, nội dung độc hại, hành vi bắt nạt trực tuyến và việc thu thập dữ liệu quá mức. Nếu vi phạm quy định, các nền tảng mạng xã hội có thể đối mặt mức phạt lên đến 49,5 triệu AUD (khoảng 33 triệu USD).

Tác động của lệnh cấm ngay lập tức được cảm nhận trên phạm vi toàn quốc khi hàng triệu tài khoản trong nhóm dưới 16 tuổi bị vô hiệu hóa chỉ trong ngày đầu tiên. Dù vậy, các cơ quan chức năng thừa nhận vẫn tồn tại khả năng trẻ vị thành niên lách luật bằng cách khai sai tuổi hoặc sử dụng công cụ ẩn danh, cho thấy biện pháp này còn cần thời gian để vận hành ổn định.

Tranh luận chưa có hồi kết

Lệnh cấm của Australia xuất phát từ lo ngại ngày càng lớn về sức khỏe tâm thần của trẻ em trong môi trường số. Nhiều nghiên cứu mà chính phủ viện dẫn cho thấy việc sử dụng mạng xã hội quá sớm làm gia tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu, giảm tập trung và mất ngủ.

Thuật toán ưu tiên nội dung gây tranh cãi, bạo lực hoặc kích thích cảm xúc mạnh được xem là tác nhân tạo áp lực vô hình lên trẻ em - nhóm chưa đủ khả năng kiểm soát hành vi và cảm xúc. Ngoài ra, những vụ việc liên quan bạo lực mạng, phát tán thông tin cá nhân và dụ dỗ trực tuyến thời gian qua khiến chính phủ buộc phải đưa ra biện pháp bảo vệ mạnh tay hơn.

Các phụ huynh ở Australia có người ủng hộ, cũng có người phản biện quy định mới. (Ảnh chụp màn hình)

Hệ quả trực tiếp của lệnh cấm là việc nhiều trẻ em Australia buộc phải tách khỏi không gian mạng vốn gắn liền với thói quen hằng ngày. Các trường học và chuyên gia giáo dục nhận định đây là bước ngoặt tích cực giúp trẻ giảm phụ thuộc vào màn hình, tập trung hơn trong học tập và hạn chế những tác động tiêu cực từ môi trường trực tuyến.

Tuy vậy, một bộ phận phụ huynh lo ngại rằng lệnh cấm có thể khiến con trẻ bị tách khỏi các kênh thông tin phổ biến, làm giảm khả năng hòa nhập hoặc mất cơ hội học hỏi từ các nội dung chất lượng. Tranh luận giữa bảo vệ an toàn và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin vì vậy trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Với các nền tảng công nghệ, lệnh cấm tạo ra thử thách chưa từng có. Nhóm người dùng dưới 16 tuổi tuy không phải nguồn doanh thu lớn từ quảng cáo, nhưng lại là nhóm tạo đà tăng trưởng dài hạn. Việc bị hạn chế truy cập khiến các nền tảng phải đầu tư vào công nghệ xác minh độ tuổi, điều chỉnh thuật toán và thay đổi chiến lược sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu pháp lý.

Một số chuyên gia nhận định bước đi này có thể làm chậm lại đà tăng trưởng của mạng xã hội, mở ra giai đoạn “trì trệ cấu trúc” trong ngành khi số lượng người dùng mới sụt giảm đáng kể.

Lệnh cấm của Australia cũng nhanh chóng lan tỏa ra thế giới như một thử nghiệm chính sách quy mô lớn. Nhiều quốc gia châu Âu và châu Á bắt đầu xem xét những biện pháp tương tự khi chứng kiến tác động từ môi trường số lên thế hệ trẻ.

Các nhà hoạch định chính sách quốc tế đánh giá Australia đang tạo ra tiền lệ quan trọng: Nếu biện pháp này chứng minh được hiệu quả trong việc giảm ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, nhiều quốc gia có thể theo mô hình này. Ngược lại, nếu lỗ hổng hoặc phản ứng trái chiều quá lớn, các nước sẽ tìm những giải pháp mềm hơn.

Bên cạnh sự đồng thuận, chính sách cũng gặp phải phản ứng mạnh từ những người ủng hộ tự do Internet. Họ cho rằng lệnh cấm là sự can thiệp sâu vào đời sống cá nhân, tạo ra tiền lệ về kiểm soát thông tin và có thể dẫn đến việc mở rộng giám sát công nghệ. Một số phụ huynh khác cảnh báo rằng việc cấm tuyệt đối có thể khiến trẻ tò mò hơn, tìm cách truy cập lén lút, và khiến quá trình giáo dục kỹ năng số trở nên khó khăn.

Lằn ranh giữa bảo vệ trẻ em và tôn trọng quyền tự do vì vậy đang trở thành chủ đề tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông.