Top 5 mẫu laptop gaming đáng mua nhất của năm 2025

Thị trường laptop chơi game năm 2025 đang chứng kiến một cuộc cách mạng về hiệu năng với sự xuất hiện của những cái tên phần cứng mới nhất như CPU Intel Core Ultra thế hệ mới và dòng card đồ họa "Blackwell" RTX 50-series của Nvidia.

Sau hàng loạt bài kiểm tra khắc nghiệt trên các tựa game nặng đô như Cyberpunk 2077, các chuyên gia công nghệ đã chọn ra 5 gương mặt đại diện xuất sắc nhất cho từng nhu cầu người dùng trong năm nay.

Với mức giá cao ngất ngưởng gần 5.200 USD (khoảng 137 triệu đồng), Razer Blade 18 chứng minh đẳng cấp "tiền nào của nấy". Đây là mẫu laptop tiên phong trang bị GPU Nvidia GeForce RTX 5090 và chip Intel Core Ultra 9 275HX. Điểm "ăn tiền" nhất là màn hình chế độ kép độc đáo, khi người dùng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa độ phân giải 4K (với tần số quét 240Hz) để thưởng thức đồ họa game AAA, hoặc Full HD với tần số quét siêu "khủng" 440Hz cho các trận đấu eSports. Ngoài ra, đây cũng là một trong những thiết bị hiếm hoi hỗ trợ chuẩn kết nối Thunderbolt 5 siêu tốc.

Nếu không ngại vấn đề cân nặng (khoảng 3,4 Kg), Alienware 16 Area-51 là sự thay thế hoàn hảo cho máy tính để bàn. Sở hữu "trái tim" đồ họa RTX 5080 và "bộ não" Core Ultra 9 275HX, cỗ máy này thậm chí còn đánh bại một số cấu hình RTX 5090 bị giới hạn điện năng khác trong các bài kiểm tra benchmark. Đặc biệt, tùy chọn bàn phím cơ Cherry MX giá 50 USD được đánh giá là khoản đầu tư xứng đáng nhất cho việc tận hưởng từng ngón tay gõ phím.

Ở phân khúc tầm trung (khoảng 1.600 USD, khoảng 42 triệu đồng), Gigabyte Aorus 16X nổi lên như một lựa chọn toàn diện. Máy vẫn sử dụng RTX 4070 nhưng được tối ưu hóa tốt trên màn hình 16 inch 165Hz rực rỡ. Điểm cộng lớn là sự hào phóng của Gigabyte trong các tính năng bảo mật (webcam IR) và kết nối (Wi-Fi 7, Thunderbolt 4), những thứ thường bị cắt giảm ở phân khúc này.

Là cái tên dành cho những người dùng thường xuyên phải di chuyển, Triton 14 AI chỉ nặng 1,6 Kg nhưng vẫn "nhồi" được card đồ họa RTX 5070 mạnh mẽ vào bên trong. Sử dụng chip Core Ultra 9 288V (Lunar Lake) tiết kiệm điện và màn hình OLED chuẩn màu, đây là chiếc máy lai hoàn hảo cho cả game thủ và dân thiết kế đồ họa.

Năm 2025 hứa hẹn là một năm bùng nổ khi ranh giới giữa laptop và máy bàn ngày càng bị xóa nhòa bởi sức mạnh của các dòng chip thế hệ mới.

Rất khó để tìm một laptop gaming có giá dưới 1.000 USD mà sở hữu card đồ họa đời mới, nhưng MSI Katana 15 HX đã làm được với RTX 5050. Dù màn hình không quá xuất sắc, nhưng khả năng nâng cấp dễ dàng (RAM, SSD rời) và bàn phím RGB 4 vùng khiến nó trở thành lựa chọn khởi đầu tuyệt vời cho game thủ ngân sách eo hẹp.