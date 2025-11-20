Samsung lại khiến fan Galaxy S26 quốc tế "chạnh lòng"

Thông tin rò rỉ mới nhất về Galaxy S26 Series cho thấy Samsung đang toan tính một nước đi gây tranh cãi khi ưu ái cấu hình "khủng" cho thị trường tỷ dân, trong khi phần còn lại của thế giới phải chấp nhận mức RAM khiêm tốn hơn dù bỏ ra số tiền không nhỏ.

Theo các nguồn tin uy tín, bộ đôi Galaxy S26 và S26+ dự kiến ra mắt vào tháng 2/2026 sẽ chỉ có hai tùy chọn cấu hình là 12GB RAM đi kèm bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra.

Cấu hình của Galaxy S26 Ultra có sự phân biệt ở các thị trường khác nhau?

Cụ thể, Galaxy S26 Ultra tại hầu hết các thị trường trên toàn cầu sẽ có ba phiên bản 12GB/256GB, 12GB/512GB và 12GB/1TB. Điểm đáng nói là ngay cả khi người dùng quốc tế chịu chi cho phiên bản đắt nhất (1TB), họ vẫn chỉ nhận được 12GB RAM. Trong khi đó, tại một số thị trường đặc thù như Trung Quốc, phiên bản 1TB của S26 Ultra sẽ được Samsung ưu ái trang bị tới 16GB RAM.

Giới phân tích cho rằng động thái này của Samsung là bắt buộc để sinh tồn tại Trung Quốc. Tại đây, các thương hiệu nội địa (như Xiaomi, OPPO, Vivo) đã biến mức RAM 16GB, thậm chí 24GB trở thành tiêu chuẩn cho các dòng flagship. Samsung buộc phải "chơi tất tay" để không bị lép vế về mặt thông số trên sân khách.

Ngược lại, tại thị trường quốc tế, gã khổng lồ Hàn Quốc dường như đang đánh cược vào sức mạnh thương hiệu. Họ tin rằng logo Samsung đủ sức thuyết phục người dùng chọn S26 với 12GB RAM thay vì một chiếc điện thoại Trung Quốc có 16GB RAM, qua đó giúp hãng tiết kiệm một khoản chi phí linh kiện đáng kể trên quy mô toàn cầu.

Dù gây tranh cãi về dung lượng, nhưng chất lượng bộ nhớ vẫn được đảm bảo. Một rò rỉ trước đó xác nhận toàn bộ dòng Galaxy S26 sẽ sử dụng chuẩn RAM LPDDR5X mới nhất với tốc độ lên tới 10.7 Gbps, hứa hẹn hiệu suất xử lý đa nhiệm mượt mà.

Chip RAM LPDDR5X mới nhất của Samsung có tốc độ lên tới 10.7 Gbps.

Dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 2 năm sau, và người dùng công nghệ đang rất nóng lòng chờ đợi xem liệu Samsung có thay đổi quyết định này vào phút chót hay không.