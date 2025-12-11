Chip lượng tử 10.000 Qubit đầu tiên trên thế giới chính thức lộ diện

Ngành công nghiệp điện toán lượng tử vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi QuantWare - một công ty công nghệ có trụ sở tại Hà Lan công bố kiến trúc vi xử lý mới cho phép tạo ra các con chip chứa tới 10.000 qubit. Qubit là đơn vị thông tin của lượng tử, kết hợp sức mạnh của chồng chập và vướng víu để thực hiện các phép tính trên nhiều khả năng cùng lúc, mang lại lợi thế lớn về tốc độ cho một số bài toán cụ thể so với máy tính cổ điển.

Trong suốt một thập kỷ qua, định luật Moore dường như không còn đúng với ngành lượng tử. Các ông lớn như Google hay IBM dù đổ hàng tỷ USD nhưng vẫn đang mắc kẹt quanh mốc 100 qubit: Google tăng từ 53 -105 qubit trong 6 năm, IBM mới đạt 120 qubit. Lý do là các rào cản phần cứng buộc họ phải ghép nối nhiều bộ xử lý nhỏ lại với nhau, khiến hệ thống trở nên cồng kềnh, đắt đỏ và độ trễ cao.

Chip lượng tử mới của QuantWare chứa tới 10.000 qubit.

QuantWare tuyên bố giải pháp của họ là một cuộc cách mạng, đó là sử dụng công nghệ xếp chồng 3D (3D scaling) và thiết kế dạng chiplet. Điều này cho phép tích hợp 10.000 qubit lên một con chip đơn lẻ với kích thước nhỏ gọn hơn nhiều so với các hệ thống hiện hành, đồng thời hỗ trợ tới 40.000 đường truyền tín hiệu (input-output).

Không chỉ dừng lại ở phần cứng, QuantWare đang xây dựng một hệ sinh thái mở "Quantum Open Architecture". Đáng chú ý nhất là sự tham gia của NVIDIA với công nghệ NVQLink. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ tạo ra cầu nối băng thông cực lớn giữa máy tính lượng tử và các siêu máy tính cổ điển, giúp các nhà phát triển khai thác sức mạnh tối đa của cả hai thế giới thông qua nền tảng NVIDIA CUDA-Q.

Để hiện thực hóa tham vọng, QuantWare công bố xây dựng nhà máy Kilofab tại Delft (Hà Lan), dự kiến đi vào hoạt động năm 2026. Đây sẽ là một trong những nhà máy sản xuất chip lượng tử lớn nhất thế giới, hứa hẹn tăng năng lực sản xuất lên gấp 20 lần so với hiện nay.

QuantWare mở ra giới hạn ngành công nghiệp lượng tử.

Ông Matt Rijlaarsdam, CEO của QuantWare, tự tin khẳng định: "Ngành công nghiệp đã mắc kẹt quá lâu với những lý thuyết xa vời. Hệ thống mới này cuối cùng cũng phá bỏ rào cản, mở đường cho những máy tính lượng tử có giá trị kinh tế thực sự".

Hiện tại, QuantWare đã mở đặt hàng cho bộ xử lý "quái vật" này, với dự kiến giao hàng đợt đầu tiên vào năm 2028.