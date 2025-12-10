Hai mẫu iPhone chính hãng giá rẻ sắp “tuyệt chủng” tại Việt Nam

Mỗi năm, Apple thường giới thiệu một dòng sản phẩm iPhone mới, đồng thời giữ lại một số mẫu máy đời cũ để mở rộng danh mục sản phẩm và phục vụ đa dạng khách hàng. Chiến lược này đã mang lại thành công lớn cho Apple tại thị trường Việt Nam, với dải sản phẩm iPhone trải dài từ 10 đến hơn 60 triệu đồng.

Cả iPhone 13 và iPhone 14 đều là các lựa chọn chính hãng giá rẻ mà Apple vẫn bán.

Tuy nhiên, việc duy trì quá nhiều mẫu máy cũ đang khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn. Trong phân khúc giá từ 10-15 triệu đồng, khách hàng hiện có đến ba lựa chọn: iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 16e.

Mặc dù vậy, tình trạng này sẽ sớm được cải thiện khi Apple có kế hoạch ngừng kinh doanh một số mẫu máy đời cũ. Đại diện một cửa hàng bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam dự đoán iPhone 13 và iPhone 14 sẽ bắt đầu khan hiếm, đặc biệt là về màu sắc và dung lượng khi không còn đủ tùy chọn cho khách hàng. Đáng chú ý, nguồn cung của hai dòng máy này được cho là chỉ đủ đáp ứng nhu cầu đến hết quý 4 năm nay.

Hiện tại, iPhone 13 đang được bán với giá 12,2 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, trong khi iPhone 14 có giá 13,7 triệu đồng cho phiên bản tương tự. Hơn nữa, cả hai mẫu máy này hiện chỉ còn một số màu sắc nhất định.

Được biết, Apple đã chính thức “khai tử” dòng iPhone 13 từ tháng 9/2024, ngay sau khi công ty công bố thế hệ iPhone 16. Tương tự, iPhone 14 cũng bị ngừng kinh doanh sau khi công ty giới thiệu mẫu iPhone 16e vào tháng 2/2025. Tuy nhiên, chúng vẫn được bán tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

Bộ đôi iPhone 13 và iPhone 14 hiện đang là hai mẫu iPhone chính hãng có giá bán thấp nhất tại Việt Nam, với doanh số ổn định, thậm chí còn vượt qua một số dòng máy mới ra mắt như iPhone 16e. Theo giải thích từ một số đại lý, sự tăng trưởng đặc biệt mạnh của iPhone 13 diễn ra sau khi Apple ngừng kinh doanh iPhone 11 và iPhone 12. Đến nay, bộ đôi này vẫn thu hút được lượng lớn khách hàng nhờ mức giá hợp lý và những tính năng tốt, mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định.

Nhìn chung, sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của Apple có thể sẽ tạo ra những cơ hội mới cho người tiêu dùng, đồng thời giúp công ty tối ưu hóa danh mục sản phẩm của mình trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.