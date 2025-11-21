Laptop Windows quá đa dạng, người dùng chọn MacBook cho “đỡ đau đầu”

Chip xử lý từ cả Intel, AMD và Qualcomm đã tràn ngập trên các máy tính xách tay siêu di động được trưng bày tại triển lãm IFA năm nay. Điều này bao gồm 10 mẫu máy mới từ Lenovo, trong khi các đối thủ Asus, Acer, Dell và MSI cũng không hề kém cạnh.

Việc chọn mua máy tính xách tay Windows đang trở nên khó khăn hơn nhiều.

Phải thừa nhận rằng đây hầu như đều là những bản làm mới nhẹ nhàng của các hệ thống hiện có chứ không phải là thiết kế hoàn toàn mới, tuy nhiên đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người có rất nhiều lựa chọn máy tính xách tay Windows mỏng và nhẹ. Kết quả là, việc chọn một hệ thống mới không hề đơn giản.

Đối với người dùng bình thường, số lượng chip để lựa chọn trông giống như một mớ bòng bong. Quên Core i3/i5/i7 đi, giờ chúng ta có Core Ultra 5, 7 và 9, Chip Ryzen mới nhất của AMD thậm chí còn có chữ “AI” trong tiêu đề để nhắc nhở mọi người về cuộc chơi mới của ngành công nghệ.

Dòng Snapdragon X lại gây khó khăn khi xác định xem đó là mẫu 8 lõi, 10 lõi hay 12 lõi. Đó là chưa kể không phải tất cả Copilot+ PC đều được chế tạo như nhau, mặc dù nó vẫn chưa xảy ra với các lựa chọn Intel và AMD.

Sự xuất hiện của Qualcomm thực sự thổi làn gió mới cho máy tính xách tay Windows.

Laptop Windows ngày càng mạnh, nhưng cũng ngày càng rối

Trong vài tháng nữa, khi những Copilot+ PC dùng CPU Intel và AMD xuất hiện, mọi người tiếp tục nói về trí tuệ nhân tạo (AI) trên chúng. Nghiêm túc mà nói, những công cụ AI thực sự giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng việc có quá nhiều tên mã thiết bị và “loạn” thông số kỹ thuật, điều người dùng có thể phải làm thường xuyên hơn là lên các trang đánh giá, YouTube hoặc những người có ảnh hưởng về công nghệ để tìm hiểu xem liệu hệ thống nào phục vụ cho họ tốt nhất.

Đó chỉ là một phần trong thế giới máy tính xách tay, bởi còn vô số lựa chọn khác như máy tính xách tay cho game thủ, các máy tính xách tay chú trọng vào sự cân bằng giá bán-tính năng,…

MacBook lại trở nên đáng mua vì dễ lựa chọn hơn.

Kết quả là, nhiều người có thể chuyển sự chú ý của mình sang dòng MacBook đơn giản và hấp dẫn hơn nhiều. Đó có thể là Air hay Pro, chip M3, M3 Pro hay M3 Max thì các tính năng phần mềm cũng gần như giống nhau, bất kể người dùng chọn mẫu nào. Apple có thể chậm chân trong việc bắt kịp AI, nhưng điều đó sẽ không thành vấn đề nếu việc chọn máy tính xách tay Windows quá khó hiểu và khiến khách hàng không thực sự hứng thú chúng nữa.