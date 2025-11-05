Cuối cùng người dùng cũng có lý chờ mẫu MacBook này ra đời

Theo thông tin từ Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang chuẩn bị gia nhập thị trường máy tính xách tay giá rẻ với mẫu MacBook mới mang tên mã “J700”. Sản phẩm này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Chromebook và các máy tính xách tay Windows giá rẻ, nhắm đến đối tượng sinh viên, chuyên gia và người dùng thông thường không muốn chi tới 1.000 USD cho một chiếc MacBook.

MacBook sẽ trở nên đáng mua hơn bao giờ hết.

Mẫu MacBook giá rẻ này sẽ mang lại trải nghiệm macOS mượt mà cho các tác vụ hàng ngày như chỉnh sửa tài liệu, duyệt web và làm việc với phương tiện truyền thông nhẹ.

Ở thời điểm hiện tại, Apple đứng thứ tư trên thị trường PC toàn cầu, sau Lenovo, HP và Dell - những hãng đều cung cấp cả máy tính xách tay cao cấp và các sản phẩm giá rẻ. Trong khi đó, MacBook rẻ nhất của Apple được bán với giá 999 USD (26,3 triệu đồng) cho mẫu MacBook Air M4 (256 GB). Tuy nhiên, mẫu MacBook giá rẻ tiếp theo có giá thấp hơn nhiều, khoảng từ 600 đến 900 USD (15,8 đến 23,7 triệu đồng), nên rất phù hợp cho những ai có ngân sách hạn chế.

MacBook giá rẻ dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2026. Theo các nguồn tin, sản phẩm này có thể sử dụng bộ xử lý iPhone (nhiều khả năng là A18 Pro như trên iPhone 16 Pro). Các thông số kỹ thuật khác được đồn đoán bao gồm màn hình LCD 13 inch và thiết kế hoàn toàn mới, điều này đánh dấu sự thay đổi so với kiểu dáng MacBook cũ. Giống như các mẫu hiện tại, sản phẩm này cũng hứa hẹn có thời lượng pin ấn tượng.

Sản phẩm giá rẻ này có thể ra mắt vào năm sau.

Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là một bước chuyển chiến lược quan trọng của Apple, vốn từ trước đến nay tập trung vào các sản phẩm cao cấp với biên lợi nhuận cao. Đặc biệt, chiếc MacBook giá rẻ sắp ra mắt có thể là sự thay thế hợp lý cho MacBook Air M5, cũng dự kiến ra mắt vào đầu năm sau.