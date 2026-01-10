Dùng laptop sai cách, đến lúc bán chỉ còn giá… phế liệu

Đây là những dấu hiệu bình thường của sự hao mòn, nhưng không phải mọi vấn đề đều xảy ra nhanh chóng. Một số thói quen xấu có thể làm giảm tuổi thọ pin, khiến thời gian sử dụng chỉ còn 8 tiếng sau 3 năm, so với chưa đầy 2 tiếng trước đó. Sự bất cẩn trong việc chăm sóc laptop có thể dẫn đến việc phải thay màn hình ngay khi vừa hết hạn bảo hành, hoặc làm cho thiết bị trông như vừa được lấy từ bãi phế liệu.

Laptop có bền bỉ hay không tùy thuộc vào người dùng.

Ngoài việc giảm thời lượng pin, việc không chăm sóc laptop và phụ kiện của nó còn ảnh hưởng đến giá trị bán lại khi người dùng muốn đổi hoặc bán thiết bị. Việc sử dụng đúng cách và tránh những sai lầm có thể làm giảm tuổi thọ laptop sẽ giúp người dùng đỡ tốn kém hơn.

Sử dụng bộ sạc chính hãng

Nhiều người không chú ý đến cách bảo quản và sử dụng bộ sạc đi kèm với laptop. Nếu thiết bị vẫn sử dụng bộ chuyển đổi nguồn dạng giắc cắm tròn truyền thống, việc sử dụng sai cách có thể gây tốn kém và khó chịu, điều này đặc biệt xảy ra nhiều ở các hệ thống đã lâu năm khi nhà sản xuất không còn sản xuất bộ chuyển đổi nguồn nữa.

Để tránh tình trạng này, người dùng hãy cẩn thận khi sử dụng bộ sạc. Hãy cuộn dây sạc lỏng lẻo thay vì cuộn chặt, giữ nó tránh xa vật nuôi và những khu vực dễ bị giẫm lên. Khi đi du lịch, hãy đựng bộ sạc trong một túi riêng biệt với các vật nặng để tránh bị bẹp hoặc cong vênh.

Hãy nhớ làm cho máy thông thoáng.

Tránh làm nghẹt quạt tản nhiệt

Laptop cần không gian để tản nhiệt hiệu quả. Việc đặt máy trên bề mặt mềm như gối, chăn hoặc giường có thể làm nghẹt các lỗ thông gió, dẫn đến quá nhiệt. Khi quạt phải hoạt động hết công suất để bù đắp, hiệu suất của máy sẽ bị ảnh hưởng. Nhiệt độ cao kéo dài không chỉ làm giảm tuổi thọ pin mà còn có thể làm hỏng các linh kiện bên trong.

Nếu laptop thường xuyên nóng khi chạm vào hoặc quạt phát ra tiếng ồn lớn, hãy xem xét lại nơi người dùng sử dụng nó. Một giá đỡ laptop hoặc một bề mặt phẳng, cứng có thể giúp giữ nhiệt độ ở mức an toàn, bảo vệ thiết bị và kéo dài tuổi thọ của nó.

Vệ sinh định kỳ

Nếu không thường xuyên vệ sinh quạt tản nhiệt của laptop, bụi bẩn có thể tích tụ, làm giảm hiệu suất làm mát và dẫn đến tình trạng quá nhiệt. Một mẹo đơn giản là sử dụng khí nén để thổi bụi khỏi các khe thông gió vài tháng một lần. Nếu cảm thấy thoải mái, việc mở máy và vệ sinh kỹ hơn các quạt và bộ tản nhiệt có thể giúp máy chạy mát hơn.

Đừng quên vệ sinh định kỳ cho laptop.

Bàn phím và bàn di chuột cũng dễ bám bụi và dầu mỡ. Việc lau chùi thường xuyên bằng khăn vải sợi nhỏ có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Cẩn thận trong cách sử dụng

Mọi người thường rất cẩn thận với những thiết bị mới, nhưng theo thời gian, sự cẩu thả có thể xuất hiện. Việc cầm máy bằng màn hình, ném vào ba lô không có lớp bảo vệ, hay đặt máy ở những nơi dễ bị đổ đồ uống có thể gây hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, trẻ nhỏ và thú cưng có thể làm hỏng máy tính mà người dùng không ngờ tới.

Nếu thường xuyên di chuyển với laptop, hãy đầu tư vào một chiếc bao đựng hoặc túi bảo vệ chuyên dụng để tránh trầy xước. Đừng quên đóng nắp máy trước khi di chuyển và để đồ uống xa tầm tay. Những thói quen tuy đơn giản nhưng dễ bị lãng quên này có thể giúp kéo dài tuổi thọ cho chiếc laptop của người dùng.

Bỏ qua giá trị bán lại cho đến khi quá muộn

Khi đến lúc nâng cấp, những hư hỏng vật lý dù nhỏ cũng có thể khiến giá trị bán lại của laptop giảm sút. Người mua và các dịch vụ thu mua máy cũ thường không dễ dàng bỏ qua các vấn đề về ngoại hình. Một vết nứt trên màn hình hay bộ sạc không chính hãng có thể giảm đáng kể giá trị của máy.

Ngay cả bộ sạc không chính hãng cũng làm giảm giá trị của máy.

Vì vậy, ngay cả khi laptop vẫn hoạt động tốt, những hư hỏng vật lý vẫn có thể làm giảm giá trị bán lại. Nếu có ý định đổi máy sau vài năm, việc chăm sóc máy hiện tại không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn đảm bảo người dùng nhận được giá trị tốt nhất khi nâng cấp.

Hãy coi laptop như một sản phẩm có giá trị. Những vết xước, vết lõm hay bản lề lỏng lẻo có thể dần dần trở thành điều bình thường với bản thân, nhưng người mua sẽ chú ý đến vẻ ngoài của thiết bị. Mỗi lần vứt laptop lên ghế sofa hay quên sử dụng bao đựng khi di chuyển, người dùng đang làm giảm giá trị của nó trong tương lai.