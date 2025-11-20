Vì sao MacBook Air M4 là mẫu MacBook đáng mua nhất hiện nay?

Vào tháng 3/2025, Apple đã chính thức ra mắt mẫu MacBook Air M4. Mặc dù thiết kế bên ngoài không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước, nhưng sản phẩm này vẫn thu hút sự chú ý nhờ vào mức giá hấp dẫn. Hiện tại, người dùng có thể sở hữu một chiếc MacBook Air M4 mới với giá bán chính hãng 24,99 triệu đồng, một mức giá tốt cho sức mạnh và hiệu suất mà nó mang lại.

Thông số kỹ thuật ấn tượng

MacBook Air M4 cơ bản được trang bị chip M4 với CPU 10 lõi, GPU 8 lõi và bộ xử lý thần kinh 16 lõi. Ngoài ra, máy còn có bộ nhớ Unified 16GB, SSD 256GB, màn hình Liquid Retina 13,6 inch, trọng lượng chỉ 1,24 kg, và cấu trúc nhôm nguyên khối cao cấp. Các tính năng khác bao gồm sạc MagSafe, hai cổng Thunderbolt 4 USB-C, giắc cắm tai nghe, Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3, cùng thời lượng pin thực tế 14-16 giờ.

Khác với Mac mini M4, người dùng không cần phải mua thêm thiết bị ngoại vi, vì MacBook Air đã được trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết.

Hiệu suất thực tế

Trong quá trình sử dụng, MacBook Air M4 cho thấy khả năng xử lý tốt các ứng dụng giao tiếp như Gmail, Slack, WhatsApp và Discord, cũng như duyệt web và nghiên cứu với nhiều tab mở. Đối với những người sáng tạo nội dung, máy có thể xử lý các tác vụ chỉnh sửa video trong iMovie hoặc Final Cut Pro một cách mượt mà, ngay cả với các cảnh quay 4K. Tuy nhiên, khi làm việc với các tệp 8K, tốc độ kết xuất có thể chậm lại.

Thời lượng pin và tính di động

MacBook Air M4 được quảng cáo có thời lượng pin lên đến 18 giờ khi xem video. Mặc dù không đạt được con số này trong thực tế, người dùng vẫn có thể sử dụng máy liên tục từ 12 đến 14 giờ cho các tác vụ thông thường. Thiết kế mỏng nhẹ và cảm giác cao cấp của máy cũng là một điểm cộng lớn.

Những hạn chế cần lưu ý

Mặc dù MacBook Air M4 có nhiều ưu điểm, nhưng vẫn có một số hạn chế. Dung lượng lưu trữ cơ bản 256GB có thể không đủ cho nhiều người dùng, và số lượng cổng kết nối cũng hạn chế với chỉ hai cổng Thunderbolt 4. Nếu cần thêm cổng HDMI, thẻ SD hoặc Ethernet, người dùng sẽ phải sử dụng dongle.

Kết luận

Sau tám tháng sử dụng, MacBook Air M4 vẫn giữ được hiệu suất ổn định và không có dấu hiệu chậm lag. Đây là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên, người làm việc từ xa, và những người sáng tạo nội dung với khối lượng công việc vừa phải. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc laptop mạnh mẽ với giá cả phải chăng, MacBook Air M4 chắc chắn là một sự lựa chọn đáng cân nhắc.