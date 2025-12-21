Xếp hạng 3 laptop gaming đỉnh chóp nhất năm nay

Cùng điểm qua những chiếc laptop chơi game tốt nhất để chơi game khi di chuyển theo đánh giá từ chuyên trang công nghệ Tom's Guide.

Các sản phẩm này đã về nước theo đường xách tay với nhiều phiên bản cấu hình, tối đa hóa các lựa chọn cho các game thủ.

1. Asus ROG Zephyrus G14 (2025)

Giá bán từ: 51,99 triệu đồng

Asus ROG Zephyrus G14 (2025).

Asus ROG Zephyrus G14 2025 tiếp tục giữ vững vị trí là chiếc laptop chơi game được giới chuyên gia khuyên dùng cho hầu hết mọi người. Máy mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa hiệu năng (nhờ dòng GPU RTX 50, CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370), tính di động và hiệu quả năng lượng trong một khung máy 14 inch mỏng nhẹ.

2. MSI Cyborg 15

Giá bán từ: 24,39 triệu đồng

MSI Cyborg 15.

Người dùng sẽ khó tìm được một chiếc laptop chơi game tốt hơn cỗ máy chơi game lấy cảm hứng từ cyberpunk này. Laptop MSI đi kèm GPU Nvidia RTX 4050 mạnh mẽ, CPU Intel thế hệ thứ 13 cực nhanh và màn hình 15,6 inch 144Hz ổn định. Tất cả sẽ không làm bạn thất vọng.

3. Lenovo Legion 5i Gen 10 (2025)

Giá bán từ: 33,69 triệu đồng

Lenovo Legion 5i Gen 10 (2025).

Lenovo Legion 5i Gen 10 là một trong những chiếc laptop chơi game màn hình OLED có giá bán rẻ nhất hiện nay và là một trong những hệ thống đáng giá nhất. Thiết bị có màn hình 15-inch (độ phân giải 2560 x 1600 pixel) cùng tốc độ làm mới cao - 165Hz, tích hợp GPU RTX 5060, CPU Intel Core i7-13650HX và sở hữu thiết kế đẹp mắt, bền bỉ.