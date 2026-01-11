Nghi vấn iOS 26 bị người dùng iPhone “ngó lơ”?

Thông thường, Apple nổi tiếng với tốc độ cập nhật hệ điều hành nhanh chóng, nhưng điều đó không còn đúng với iOS 26. Theo báo cáo từ StatCounter, chỉ có 16% iPhone được cài đặt iOS 26, một con số đáng thất vọng so với hơn 60% iPhone đã cập nhật lên iOS 18 vào cùng thời điểm năm trước.

iOS 26 chưa thu hút khách hàng?

Dữ liệu của StatCounter được thu thập thông qua việc theo dõi sử dụng trình duyệt và so sánh các phiên bản hệ điều hành. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ sử dụng các phiên bản iOS như sau: iOS 18.7 (33,8%), iOS 18.6 (25,2%), iOS 26.1 (10,6%), iOS 18.5 (5,6%), iOS 26.2 (4,6%) và iOS 26 (1,1%).

Tuy nhiên, một thương hiệu khác là TelemetryDeck lại đưa ra con số hoàn toàn khác, cho biết khoảng 60% người dùng iPhone đã cài đặt iOS 26. Dữ liệu này gần hơn với xu hướng cập nhật phần mềm thông thường của Apple.

Trong khi đó, nghiên cứu từ iPadiZate lại cho thấy trong tháng 12, 54% người dùng iPhone đã cài đặt iOS 26, trong khi 46% vẫn sử dụng iOS 18. Đặc biệt, tỷ lệ này tăng lên 70% nghiêng về phía iOS 26 trong số những chiếc iPhone truy cập trang web từ tháng 1 trở đi.

Liquid Glass dường như là lý do khiến iOS 26 kém hấp dẫn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, dữ liệu của StatCounter cần được xem xét cẩn thận, bởi con số này có vẻ quá thấp so với mức điển hình trong việc triển khai các bản cập nhật iOS. Một số mẫu iPhone như XR và XS vẫn đang sử dụng iOS 18 và không nằm trong danh sách tương thích với iOS 26.

Apple thường cập nhật dữ liệu chính thức vài lần trong năm, tuy nhiên người dùng có thể sớm biết thông tin này khi công ty chính thức công bố dữ liệu thị phần hệ điều hành iOS ngay trong tháng Giêng.