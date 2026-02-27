Cuộc đua smartphone nóng dần: Sau Galaxy S26, tháng 3 sẽ gọi tên sản phẩm nào?

Nhưng vào tháng sau, thị trường được hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sản phẩm mới, trong đó có một số mẫu smartphone rất được mong đợi và bàn tán sôi nổi trên mạng thời gian qua.

iPhone 17e

Mặc dù Apple chưa chính thức xác nhận, nhiều nguồn tin cho biết iPhone 17e sẽ ra mắt vào ngày 4/3. Mẫu iPhone giá phải chăng nhất tiếp theo của Apple đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Sản phẩm dự kiến sẽ sử dụng chip A19, tương tự như mẫu iPhone 17 cơ bản, với hiệu năng được cải thiện.

Ngoài ra, bộ xử lý Neural Engine cũng được nâng cấp để mang lại trải nghiệm AI tốt hơn cho người dùng. Màn hình, thiết kế và camera vẫn giữ nguyên như mẫu trước, nhưng bản nâng cấp sạc MagSafe có thể tăng tốc độ lên 15W. Trong khi đó, thông tin về giá bán của sản phẩm vẫn là dấu hỏi.

POCO X8 Pro

Dòng POCO X8 Pro của Xiaomi sẽ ra mắt vào tháng 3, mặc dù chưa có ngày công bố cụ thể. Dòng sản phẩm này sẽ bao gồm hai mẫu mới, bắt đầu với X8 Pro Max, được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500s và camera kép với cảm biến chính 50 MP.

Máy hỗ trợ sạc nhanh 100W, nhưng dung lượng pin 8.500 mAh có thể sẽ nhỏ hơn ở Châu Âu do quy định hiện hành. Phiên bản X8 Pro sẽ sử dụng chip Dimensity 8350 Ultra và cũng có camera kép tương tự, với pin 6.500 mAh và đạt chứng nhận IP68, IP69 và IP69K.

Nothing Phone (4a)

Vào ngày 5/3, Nothing sẽ ra mắt Phone (4a) với hệ thống đèn Glyph cải tiến. Mẫu điện thoại này sẽ được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 4 và RAM 8 hoặc 12 GB. Điểm nổi bật là Glyph Bar, thanh này sẽ hoạt động với nhiều tính năng hệ thống khác nhau, bao gồm cả các bản cập nhật Android 16.

Motorola Edge 70 Fusion

Thông tin về giá bán và ngày ra mắt của Motorola Edge 70 Fusion tại các thị trường trên thế giới còn thiếu, tuy nhiên, Motorola đã công bố thông số kỹ thuật của thiết bị này. Theo đó, Edge 70 Fusion sẽ được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 3, pin 7.000 mAh với sạc nhanh 68W, đạt chứng nhận IP68/IP69 và sở hữu màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 5.200 nits.