Nano Banana 2 ra mắt: "Lá bài tẩy" đè bẹp mọi công cụ tạo ảnh AI của Google

Google vừa chính thức ra mắt Nano Banana 2 (tên gọi kỹ thuật là Gemini 3.1 Flash Image). Đây được xem là bước đi chiến lược khi gã khổng lồ tìm kiếm quyết định hợp nhất hai thế mạnh lớn nhất là tốc độ xử lý "chớp nhoáng" của dòng Flash và khả năng tư duy sâu, kiến thức thế giới phong phú của dòng Pro.

Google tung mô hình Nano Banana 2 với tốc độ tạo ảnh nhanh và đẹp mắt.

Khác với các thế hệ trước thường bắt người dùng phải đánh đổi giữa thời gian chờ đợi và chất lượng chi tiết, Nano Banana 2 xóa bỏ hoàn toàn ranh giới này. Model mới có khả năng truy xuất kiến thức thực tế từ Gemini và thông tin thời gian thực từ Google Search để dựng lại các chủ thể với độ chính xác kinh ngạc.

Giờ đây, việc tạo ra các biểu đồ thông tin (infographic), chuyển đổi ghi chú tay thành sơ đồ chuyên nghiệp hay trực quan hóa dữ liệu phức tạp đã trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết cho các doanh nghiệp.

Những nâng cấp đột phá của Nano Banana 2 cho giới sáng tạo nội gồm có:

- Duy trì nhân vật hoàn hảo: Model cho phép giữ nguyên ngoại hình của tối đa 5 nhân vật xuyên suốt nhiều khung hình khác nhau. Đây là tính năng "vàng" cho các nhà làm phim quảng cáo và người vẽ storyboard.

- Hiểu lệnh phức tạp: Hệ thống không còn diễn giải sơ sài mà tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu khắt khe trong câu lệnh (prompt), giúp người dùng kiểm soát nghệ thuật tốt hơn.

- Độ phân giải 4K và Văn bản sắc nét: Hỗ trợ xuất ảnh lên tới chuẩn 4K. Đặc biệt, khả năng chèn chữ vào ảnh không còn bị lỗi font hay sai chính tả, thậm chí AI có thể tự động dịch và bản địa hóa văn bản ngay trong tấm hình.

Thông báo ra mắt Nano Banana 2 của Google.

Nano Banana 2 sẽ sớm thay thế phiên bản Pro trong các chế độ Fast và Thinking của ứng dụng Gemini. Đáng chú ý, trên nền tảng Flow, đây sẽ là model mặc định giúp người dùng tạo ảnh chất lượng cao mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Để giải quyết nỗi lo về bản quyền và tính minh bạch, Google tiếp tục đẩy mạnh công nghệ đóng dấu mờ SynthID và tiêu chuẩn C2PA, giúp xác thực hình ảnh AI một cách dễ dàng.