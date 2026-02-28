Realme Narzo Power 5G sắp ra mắt với pin 10.001 mAh, màn hình 144Hz

Theo Gizmochina, Realme đang chuẩn bị cho ra mắt chiếc smartphone mới mang tên Narzo Power 5G. Sự kiện ra mắt dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/3 tới đây.

Narzo Power 5G được trang bị màn hình AMOLED cong kích thước 6.8 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K sắc nét và tần số quét 144Hz, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mượt mà. Đặc biệt, màn hình này có độ sáng tối đa lên đến 6500 nits, giúp người dùng dễ dàng sử dụng dưới ánh sáng mặt trời.

Về hiệu năng, Narzo Power 5G được trang bị chip Dimensity 7400 kết hợp với chip AI Hyper Vision+, giúp tăng cường khả năng xử lý hình ảnh, hiệu suất chơi game và hiệu quả hệ thống.

Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, smartphone này sở hữu camera chính Sony IMX882 50 megapixel với tính năng chống rung quang học (OIS), cùng với ống kính siêu rộng 8 megapixel. Camera trước 16 megapixel hỗ trợ chụp ảnh selfie và gọi video, đồng thời có khả năng quay video 4K.

Narzo Power 5G chạy trên giao diện người dùng realme UI 7.0, dựa trên Android 16, và sẽ nhận được 3 năm cập nhật Android cùng 4 năm vá bảo mật. Điểm nổi bật của sản phẩm là viên pin 10.001 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc ngược có dây 27W, cho phép thiết bị hoạt động như một nguồn điện cho các thiết bị khác.

Ngoài ra, với các chỉ số IP66, IP68 và IP69, Narzo Power 5G hứa hẹn mang đến khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống bụi và kháng nước. Sản phẩm sẽ có hai tùy chọn màu sắc là Titan Blue và Titan Silver.