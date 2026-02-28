Chưa ra mắt, Galaxy A37 và A57 đã lộ điểm vượt trội so với Galaxy S26

Báo cáo từ Cơ sở dữ liệu đăng ký sản phẩm dán nhãn năng lượng của Liên minh Châu Âu, EPREL, chỉ ra rằng Galaxy A37 và A57 có thể ra mắt vào tháng 3. Đặc biệt, thông số kỹ thuật của bộ đôi sản phẩm sắp ra mắt từ Samsung cũng bị rò rỉ khá nhiều.

Bản kế nhiệm Galaxy A56 nhận được sự quan tâm lớn.

Danh sách EPREL của EU cho thấy Galaxy A37 (model SM-A376B/DS) và A57 (model SM-A576B/DS) sẽ có khả năng đạt 1.200 chu kỳ sạc. Đặc biệt, thời lượng pin của Galaxy A57 ước tính lên đến 52 giờ sau mỗi lần sạc, trong khi Galaxy A37 có thể đạt tới 53 giờ. Những con số này tốt hơn cả so với Galaxy S26 tiêu chuẩn, vốn có thời lượng pin ước tính chỉ 51 giờ.

Mặc dù Galaxy S26 nổi bật với hiệu năng và các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo), nhưng giá thành của sản phẩm cao hơn so với các mẫu điện thoại tầm trung. Với mức giá tăng, người dùng có thể cân nhắc giữa việc sở hữu một điện thoại cao cấp với hiệu năng vượt trội hay một chiếc điện thoại tầm trung với thời lượng pin tốt hơn.

Danh sách thời lượng pin các mẫu Galaxy A37 và A57, cũng như Galaxy S26 của EPREL.

Bên cạnh đó, Galaxy S26 có dung lượng pin 4.300 mAh, thấp hơn so với 5.000 mAh của Galaxy A37 và A57, tương đương mức dung lượng trên các mẫu Galaxy A cao hơn khoảng 20% so với mẫu cao cấp mà Samsung vừa ra mắt. Đặc biệt, mặc dù Galaxy S26 có pin mang đến khả năng đạt 1.200 chu kỳ sạc giống Galaxy A37 và A57, nhưng thấp hơn nhiều so với Galaxy S25 - mẫu điện thoại trước đó có pin lên 2.000 chu kỳ sạc.

Cuối cùng, cả Galaxy A37 và A57 đều đạt tiêu chuẩn IP68, cao hơn so với IP67 của các phiên bản năm ngoái, tương đương với chuẩn của các mẫu cao cấp. Tất cả khiến bộ đôi này trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng có ngân sách hạn chế, đặc biệt nếu chúng giữ được mức giá phải chăng trong khi vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng.