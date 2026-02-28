Samsung nên từ bỏ khái niệm “sạc siêu nhanh” trên Galaxy S26

Tại sự kiện Galaxy Unpacked vừa diễn ra, Samsung đã chính thức giới thiệu dòng Galaxy S26, với hai điểm nhấn chính: tính năng hiển thị riêng tư trên Galaxy S26 Ultra và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong các thiết bị của hãng.

Galaxy S26 Ultra đi kèm tính năng hiển thị riêng tư.

Tính năng hiển thị riêng tư cho phép người dùng Galaxy S26 Ultra ngăn chặn những người bên cạnh nhìn trộm màn hình. Người dùng có thể chọn ứng dụng và thông báo nào chỉ hiển thị khi họ nhìn trực tiếp vào màn hình, trong khi những người khác sẽ chỉ thấy màn hình đen. Đây là một cải tiến đáng chú ý trong việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Về trí tuệ nhân tạo (AI), Samsung đang chuyển từ các tính năng AI truyền thống sang một hệ thống AI chủ động, cho phép điện thoại tự động thực hiện các tác vụ như đặt lịch hẹn hoặc nhắc nhở người dùng về các món ăn đã ăn. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn, mặc dù một số người có thể cảm thấy lo ngại về mức độ can thiệp của công nghệ vào cuộc sống cá nhân.

Hệ thống camera giữ nguyên nhưng các tính năng AI giúp nâng cao trải nghiệm chụp ảnh.

Tuy nhiên, trong khi Samsung đưa ra nhiều tuyên bố mạnh mẽ về sản phẩm mới, một số thông tin về pin của Galaxy S26 lại gây thất vọng. Dung lượng pin của các mẫu Galaxy S26 lần lượt là 4.300 mAh cho phiên bản tiêu chuẩn, 4.900 mAh cho phiên bản Plus và 5.000 mAh cho phiên bản Ultra.

Điều đáng chú ý là tốc độ sạc của các mẫu này cũng không ấn tượng, với Galaxy S26 chỉ hỗ trợ sạc siêu nhanh 25W, Galaxy S26 Plus 45W và Galaxy S26 Ultra 60W. Trong khi đó, nhiều mẫu điện thoại khác trên thị trường, như Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ và OnePlus 15, đã đạt tốc độ sạc lên đến 100W hoặc 120W.

Nhưng tốc độ "sạc siêu nhanh" thì... "ối giời ôi".

Mặc dù Samsung đã cải thiện tốc độ sạc trên Galaxy S26 Ultra, cho phép sạc khoảng 75% pin trong 30 phút, nhưng việc gọi tốc độ sạc 25W và 45W là “siêu nhanh” có thể khiến người dùng cảm thấy không thuyết phục khi nhìn vào tốc độ sạc từ các thiết bị khác cung cấp.

Không thể phủ nhận việc Galaxy S26 mang đến một số cải tiến đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là về dung lượng pin và tốc độ sạc. Samsung cần xem xét lại cách quảng bá sản phẩm của mình để đảm bảo tính trung thực và minh bạch với người tiêu dùng.