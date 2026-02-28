Sau Galaxy S26, Apple chuẩn bị khuấy động thị trường ngay trong tuần tới

Tin đồn về việc Apple sẽ công bố loạt sản phẩm mới đã xuất hiện một thời gian, nhưng điều này chỉ được xác nhận thông qua tweet mới nhất từ CEO Tim Cook. Trong tuyên bố của mình, ông Cook xác nhận rằng “sự khởi đầu” của đợt ra mắt sản phẩm sắp tới sẽ diễn ra vào “sáng thứ Hai” (theo giờ Thái Bình Dương).

MacBook giá rẻ sẽ là thách thức lớn cho thị trường laptop Windows.

Đây là một thông báo bất thường từ Tim Cook, vì Apple thường chỉ công bố thông tin này trong một sự kiện chính thức. Tuy nhiên, một sự kiện đặc biệt mang tên “Special Experience” cũng đã được lên kế hoạch vào ngày 4/3 lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông tại New York (Mỹ), tức 9 giờ tối cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Dự kiến, các thiết bị mới sẽ bao gồm chiếc iPhone 17e giá cả phải chăng, bộ đôi iPad Air được nâng cấp với chip M4, một chiếc iPad thế hệ thứ 12 trang bị chip Apple A18, và một loạt mẫu MacBook được làm mới. Tuy nhiên, có thể không có sản phẩm nào từ Apple thực sự cạnh tranh với dòng Galaxy S26 mới từ Samsung.

iPhone 17e có thể đe dọa sản phẩm nào của Samsung?

Nếu iPhone 17e sử dụng thiết kế Dynamic Island và chip Apple A19 từ iPhone 17 “tiêu chuẩn” với mức giá khởi điểm 599 USD, điều này có thể tạo ra một mối đe dọa thực sự cho Galaxy S25 FE và thậm chí phiên bản cơ bản của Galaxy S26. Mặc dù iPhone 17e có thể chỉ trang bị một camera sau, nhưng giá trị tổng thể của thiết bị vẫn có thể thu hút nhiều người hâm mộ Apple.

iPhone 17e cũng gây chú ý tại sự kiện vào tuần tới.

Ngoài ra, khó có khả năng Apple sẽ công bố phiên bản kế nhiệm cho bộ đôi iPad Pro (2025) trong tuần tới. Thay vào đó, công ty sẽ “chiều lòng người hâm mộ” bằng dòng MacBook mới, bao gồm một chiếc MacBook giá rẻ được thiết kế lại với dung lượng lưu trữ 128 GB và chip A18 Pro, vốn có giá khởi điểm dự kiến 699 USD hoặc thấp hơn.

Dù không phải mà fan cuồng của Apple, nhưng mức giá được đồn đoán của MacBook cơ bản mới có thể khiến không ít người chú ý. Điều này đặc biệt chú ý nếu nhìn vào những gì có thể xảy ra với MacBook Air và Pro khi Apple công bố. Tuy nhiên, iPhone 17e vẫn là sản phẩm thú vị nhất đối với nhiều người ở thời điểm hiện tại.