Kiểm tra thiết bị quá nhiệt, rò rỉ điện trong nhà chỉ bằng một phụ kiện nhỏ xíu

Smartphone ngày nay đã phát triển vượt bậc với chip xử lý AI mạnh mẽ và cụm camera zoom xa vạn dặm. Tuy nhiên, có một giới hạn vật lý mà camera thông thường chưa thể vượt qua là nhìn thấy nhiệt độ. Đây chính là "mảnh đất màu mỡ" cho các nhà sản xuất phụ kiện khai thác, mang đến khả năng biến dế yêu thành một thiết bị đo nhiệt chuyên nghiệp.

Trước đến nay, không khó để tìm thấy hàng tá ứng dụng quảng cáo là "camera nhiệt" hay "nhìn xuyên đêm" trên các kho ứng dụng. Nhưng thực tế, nếu không có cảm biến phần cứng chuyên dụng, tất cả chỉ là trò lọc màu (filter) lòe loẹt vô tác dụng.

Có thể biến điện thoại thành camera nhiệt với một "đồ chơi" tí hon.

Camera quang học trên điện thoại chỉ thu nhận ánh sáng khả kiến. Để thấy được nhiệt độ (bản đồ nhiệt đỏ, vàng, xanh), bạn cần một cảm biến thu nhận năng lượng hồng ngoại. Đó là lý do các thiết bị gắn ngoài (dongle) như Flir One hay InfiRay P2 Pro ra đời.

Các thiết bị này hoạt động theo cơ chế "Plug-and-Play" (Cắm là chạy). Chỉ cần cắm vào cổng sạc, điện thoại của bạn lập tức sở hữu khả năng quét nhiệt độ từ -20 - 120 độ C.

Mặc dù độ phân giải của cảm biến nhiệt thường khá thấp (ví dụ Flir One là 80 x 60 pixel), nhưng các hãng đã sử dụng thuật toán thông minh để bù đắp. Điển hình là công nghệ MSX của Flir, khi dùng camera thường để lấy đường nét vật thể, sau đó phủ lớp màu nhiệt lên trên. Kết quả là một hình ảnh sắc nét, giúp người dùng dễ dàng nhận biết đâu là linh kiện đang nóng rực trên bảng mạch hay vị trí rò rỉ nhiệt trên tường nhà.

Với mức giá khoảng 214 USD (hơn 5 triệu đồng) cho phiên bản Flir One tiêu chuẩn, đây không phải món đồ chơi cho đại chúng, nhưng lại là "bảo bối" cho một nhóm người dùng cụ thể:

- Dân sửa chữa điện tử: Tìm nhanh các tụ điện, IC bị chập cháy gây quá nhiệt.

- Thợ điện nước/Xây dựng: Tìm vị trí rò rỉ nước ngầm, kiểm tra cách nhiệt cửa sổ hoặc hệ thống điện quá tải.

- Dân DIY: Kiểm tra tản nhiệt máy tính, độ nóng của động cơ xe...

Phụ kiện của Flir One.

Dù giấc mơ về những chiếc điện thoại tháo lắp module (như Project Ara) đã chết yểu, nhưng sự thành công của các phụ kiện như camera nhiệt cho thấy nhu cầu "độ" điện thoại thành các thiết bị chuyên dụng vẫn luôn tồn tại mạnh mẽ.