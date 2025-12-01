Redmi Note 16 Pro+ mở màn cuộc đua nhiếp ảnh tầm trung với camera 200MP

Mặc dù dòng sản phẩm Redmi Note 15 vừa mới ra mắt, Xiaomi đã bắt đầu phát triển các mẫu kế nhiệm, cụ thể là Redmi Note 16. Theo thông tin rò rỉ từ leaker nổi tiếng Smart Pikachu, dòng điện thoại này sẽ có những nâng cấp đáng kể về camera.

Cụ thể, 2 thương hiệu Xiaomi và Realme đều đang thử nghiệm camera 200MP cho các mẫu smartphone tầm trung của mình. Hashtag “Redmi Note 16” được leaker sử dụng càng củng cố khả năng dòng sản phẩm này sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về khả năng chụp ảnh. Tuy nhiên, cảm biến 200MP có thể chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp như Redmi Note 16 Pro và Note 16 Pro+, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có thể không được trang bị.

Về phía Realme, mẫu điện thoại Realme 16 Pro dự kiến sẽ sở hữu cụm camera kép với độ phân giải 200MP và 8MP. Đặc biệt, Realme 16 Pro+ có khả năng được trang bị thêm ống kính tele tiềm vọng, giúp tăng cường khả năng zoom.

Dự kiến, Redmi Note 16 sẽ ra mắt vào tháng 8 năm sau, tương tự như thời điểm ra mắt của dòng Note 15 năm nay. Các thông tin ban đầu cho thấy phiên bản Pro có thể được trang bị màn hình OLED phẳng với độ phân giải 1.5K và viên pin lớn 7.500 mAh. Người dùng hy vọng sẽ có thêm nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm này trong thời gian tới.