Xiaomi 17 Ultra lộ ảnh render rõ nét cùng Photography Kit, tiết lộ đáng chú ý về camera

Chỉ còn hơn một tháng nữa, Xiaomi 17 Ultra sẽ chính thức ra mắt, nhưng thiết kế của mẫu smartphone này đã bất ngờ bị rò rỉ cùng với bộ phụ kiện chụp ảnh Photography Kit.

Hình ảnh rò rỉ bộ Photography Kit của Xiaomi 17 Ultra

Leaker nổi tiếng Kacper Skrzypek đã chia sẻ những hình ảnh render rõ nét, cho thấy ngôn ngữ thiết kế của dòng flagship Xiaomi đã có sự thay đổi đáng kể. Thân máy có vẻ bo tròn mềm mại hơn so với thế hệ trước, trong khi mặt lưng vẫn giữ lại cụm camera lớn hình tròn quen thuộc.

Điểm gây tranh cãi nhất trong thiết kế mới chính là số lượng ống kính. Hình ảnh cho thấy, Xiaomi 17 Ultra dường như chỉ trang bị 3 ống kính camera sau, thay vì 4 như các tin đồn trước đó hoặc trên phiên bản tiền nhiệm.

Bộ phụ kiện vô tình xác nhận Xiaomi 17 Ultra có thể chỉ sở hữu 3 camera sau

Đặc biệt, một ống kính tele tiềm vọng kích thước lớn chiếm vị trí chủ đạo, tương tự như trên vivo X200 Ultra. Nếu thông tin này là chính xác, có thể Xiaomi đang tập trung vào việc tối ưu hóa chất lượng của từng cảm biến, thay vì chạy đua về số lượng.

Theo lộ trình thông thường, người dùng quốc tế có thể phải chờ đến tháng 3 năm sau mới có cơ hội trải nghiệm chính thức siêu phẩm này.