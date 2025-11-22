Vivo X300 Ultra sẽ có cảm biến camera góc siêu rộng cực lớn

Sau màn ra mắt của bộ đôi X300 và X300 Pro, sự chú ý hiện đang dồn về phiên bản cao cấp nhất - Vivo X300 Ultra, dự kiến sẽ được giới thiệu vào đầu năm sau. Leaker uy tín Digital Chat Station vừa tiết lộ những thông số ấn tượng về hệ thống camera của thiết bị này, hứa hẹn sẽ tái định nghĩa trải nghiệm chụp ảnh trên smartphone.

Vivo X300 Ultra sở hữu phần cứng camera vượt trội

Cụ thể, Vivo X300 Ultra sẽ trang bị hai camera với độ phân giải lên tới 200MP, bao gồm một camera chính với tiêu cự 35mm độc đáo và một camera tele tiềm vọng được nâng cấp mạnh mẽ so với thế hệ X200 Ultra. Đặc biệt, camera góc siêu rộng 50MP sẽ gây ấn tượng mạnh với cảm biến kích thước lớn 1/1.28 inch, biến nó trở thành một trong những camera góc rộng có cảm biến lớn nhất từng xuất hiện trên điện thoại, thậm chí có kích thước tương đương với camera chính của nhiều flagship khác.

Ngoài phần cứng ấn tượng, Vivo X300 Ultra còn được dự đoán sẽ tích hợp chip xử lý hình ảnh chuyên dụng thế hệ mới (có thể là V4 hoặc V5) nhằm tối ưu hóa thuật toán nhiếp ảnh. Về hiệu năng, thiết bị này sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm, cùng với camera selfie 50MP được thừa hưởng từ phiên bản Pro.