Điện thoại, máy tính và loạt đồ công nghệ giảm giá dịp 12/12: iPhone từ 3,5 triệu đồng

Ngay sau khi vừa trải qua đợt giảm giá lớn của lễ độc thân 11/11 và Black Friday (28/11), thị trường công nghệ và đồ gia dụng lại bước vào giai đoạn sôi động cuối năm với ngày đôi 12/12. Dịp này, nhiều mặt hàng đang được điều chỉnh về mức giá khó thấy trong điều kiện bình thường, là lựa chọn đáng tham khảo để nâng cấp thiết bị ngay trước kỳ nghỉ Tết 2026.

iPhone 16 Pro Max "like new" là một lựa chọn tiết kiệm.

Trong nhóm thiết bị công nghệ, sản phẩm được quan tâm nhiều nhất vẫn là điện thoại iPhone đã qua sử dụng (like new) khi mức giá có xu hướng giảm mạnh. Ghi nhận tại Viện Di Động, iPhone 11 128GB chỉ còn 3,5 triệu đồng. Hay một số mẫu flagship như iPhone 16 Pro Max like new đang được đưa về mức từ 24 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max khoảng 20 triệu đồng và Galaxy Z Flip7 quanh mức 19,3 triệu đồng.

Song song với điện thoại, nhóm máy tính bảng và laptop cũ cũng được điều chỉnh sâu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc cuối năm. MacBook Air M2 like new được ghi nhận ở mức khoảng 15 triệu đồng, Xiaomi Redmi Pad Pro khoảng 4,5 triệu đồng, còn iPad A16 like new nằm quanh mức 6 triệu đồng. Đây đều là những mức giá khiến nhóm sản phẩm vốn được xem là khó tiếp cận trở nên dễ sở hữu hơn bao giờ hết.

Chỉ 6 triệu đồng đã có thể sở hữu iPad A16 like new.

MacBook Air M2 "like new" giá khoảng 15 triệu đồng.

Sau các thiết bị di động, một sản phẩm gia dụng gây chú ý trong đợt giảm giá 12/12 là máy làm sữa hạt Joyoung JSCB-K7 Pro. Trên gian hàng chính hãng của họ trên Shopee, thiết bị được điều chỉnh trực tiếp 2 triệu đồng (chưa tính ưu đãi của sàn), đưa giá về dưới 7,99 triệu đồng. Đây là mẫu máy được đánh giá cao nhờ khả năng tự động làm sạch sau khi hoàn tất quá trình nấu - một tính năng rất tiện dụng.

Sản phẩm nói trên ứng dụng quy trình gia nhiệt hai giai đoạn có thể giảm đến 56% purin trong sữa đậu nành, hỗ trợ cải thiện chất lượng đồ uống. Sản phẩm sở hữu màn hình cảm ứng 5,7-inches, trợ lý giọng nói tiếng Việt và 11 chương trình nấu đáp ứng nhu cầu đa dạng, từ sữa hạt, sữa bắp đến cháo dinh dưỡng.

Máy làm sữa hạt cũng là thiết bị công nghệ đáng "săn" dịp này.

Hay với sàn Lazada, các ưu đãi kéo dài từ 20h ngày 11/12 đến hết ngày 14/12. Họ tung loạt voucher trợ giá lên đến 12 triệu đồng, miễn phí giao hàng toàn sàn và hàng ngàn "deal" chớp nhoáng giảm đến 90%. Nhiều ngành hàng như thời trang, làm đẹp, điện tử, đồ gia dụng hay quà tặng Noel đã bắt đầu xuất hiện ở mức giá cạnh tranh, mang tới nhiều lựa chọn cho người mua sắm cuối năm.

Ở nhóm thiết bị đeo thông minh, chương trình Huawei Service Giving Season nổi bật với Watch Fit 4 Pro giảm giá 32%, còn 3,99 triệu đồng và được tặng kèm tai nghe FreeBuds SE 2 (trị giá 790.000 đồng). Hãng miễn phí công sửa chữa cho mọi sản phẩm tại các trung tâm bảo hành ủy quyền, dịch vụ dán màn hình cũng được hỗ trợ miễn phí một lần dành cho các thiết bị đeo thông minh. Riêng phần linh kiện, mức giảm giá đến 30% sẽ áp dụng cho các hạng mục cần thay thế.

Ngoài ra, một số phụ kiện công nghệ khác cũng hòa vào làn sóng giảm giá dịp này, chủ yếu ở nhóm sản phẩm sạc và cáp. Một số mức giá ghi nhận như bộ sạc Acefast PD20W GaN còn 99.000 đồng hay cáp Ugreen còn 59.000 đồng.

Nhiều phụ kiện di động cũng đang giảm giá mạnh.

Nhìn chung, ngày đôi cuối cùng của năm đang tạo sức bật mạnh mẽ cho thị trường khi nhiều thiết bị từ di động, máy tính bảng đến đồ gia dụng đều chạm mức giá thấp hiếm thấy. Xu hướng giảm giá được dự báo sẽ còn duy trì đến hết tháng 12, mở ra cơ hội lớn cho người dùng nâng cấp thiết bị trước thềm năm mới.

Một số mẫu điện thoại, máy tính "like new" giá tốt dịp 12/12:

Sản phẩm Giá niêm yết (triệu đồng) Giá hiện tại (triệu đồng) Giá 12/12 (triệu đồng) iPhone 11 128GB 8,39 4,5 3,5 iPhone 12 256GB 11,99 7 6 iPhone 14 Pro Max 128GB 18,59 13,5 11 iPhone 15 Pro Max 256GB 25,99 20 17,5 iPhone 16 Plus 128GB 20,99 16 13,5 iPhone 16 Pro 128GB 25,99 19 16,5 iPhone 16 Pro Max 256GB 32,99 24 21,5 Xiaomi 14T Pro 5G 512GB 11,99 10,8 10,3 Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256GB 29,99 18,2 17,7 Samsung Galaxy Z Flip7 256GB 28,99 19,3 18,8 MacBook Air 13-inch 2022 | M2 8GB/256GB 22,99 15 14,5

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.