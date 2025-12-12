Nền tảng thiết kế ảnh, video CapCut và Canva tích hợp sâu loạt tính năng AI

Liên tục trong những ngày qua, các nền tảng Canva (trụ sở tại Úc) và CapCut (của Bytedante, Trung Quốc) đã công bố loạt cập nhật mới "bắt trend" xu hướng AI. Theo đó, bằng cách tích hợp sâu AI vào hệ thống, cả Canva và CapCut đang giúp người dùng trên toàn cầu tối ưu hóa thời gian, chất lượng sản phẩm sáng tạo của mình.

Với Canva, họ vừa công bố mở rộng đáng kể hệ sinh thái bằng loạt tính năng AI giúp người dùng thao tác nhanh hơn, tạo ra nhiều nội dung trực quan và chuyên nghiệp mà không cần kinh nghiệm thiết kế. Nổi bật là các công cụ tạo hình ảnh từ văn bản, tinh chỉnh bố cục tự động, gợi ý thiết kế thông minh và tối ưu hoá nội dung theo ngữ cảnh. Ngoài ra, AI tích hợp còn hỗ trợ phân tích nội dung để đưa ra màu sắc, font chữ, phong cách phù hợp.

Những con số "khủng" về Canva trên toàn cầu.

Mới đây, trong thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cũng như SIHUB, Canva cho biết, họ hướng đến xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng thiết kế số, tổ chức cuộc thi và sân chơi sáng tạo cũng như hỗ trợ đội ngũ giáo viên, doanh nghiệp trẻ nâng cao năng lực ứng dụng AI trong sản xuất nội dung.

Gần 300 triệu người dùng toàn cầu và hơn 30 tỷ thiết kế được tạo ra, Canva nhìn nhận Việt Nam như điểm đến chiến lược để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của công nghệ sáng tạo dựa trên AI.

CapCut cũng vừa bổ sung loạt tính năng AI mới, cho phép người dùng xử lý hình ảnh và video theo quy trình tự động hóa sâu. Các công cụ như tạo hiệu ứng AI, chỉnh sửa thông minh, nhận diện cảnh quay, xử lý ánh sáng - màu sắc và tạo mẫu template bằng AI đang được nhiều nhà sáng tạo đánh giá cao.

Tính năng tạo ảnh, video AI bằng câu lệnh trên CapCut.

Việc giảm bớt khâu thao tác thủ công giúp người dùng tập trung vào thông điệp và câu chuyện, thay vì phải dành quá nhiều thời gian cho kỹ thuật. Tốc độ xử lý nhanh và chất lượng mẫu AI ngày càng cải thiện đã góp phần đưa CapCut trở thành một trong top 10 ứng dụng được tải nhiều nhất toàn cầu với hơn 500 triệu lượt tải.

Tương tự cách làm của TikTok (cùng "cha đẻ" Bytedance), CapCut cũng đã tổ chức CapCut AI Award 2025 nhằm tôn vinh những cá nhân ứng dụng AI hiệu quả trong kể chuyện bằng video. Chia sẻ từ các nhà sáng tạo cho thấy AI đang tạo ra thay đổi lớn trong hiệu suất sản xuất video, gia tăng thu nhập và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa người dùng với nền tảng.