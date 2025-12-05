Ra mắt điện thoại siêu bền pin 20.500 mAh, camera 200MP

Theo Gizmochina, DOOGEE đã chính thức ra mắt toàn cầu sản phẩm mới nhất trong dòng điện thoại thông minh ngoài trời V Max, mang tên V Max LR. Kể từ khi ra mắt vào năm 2023, dòng sản phẩm này đã phát triển qua nhiều phiên bản, bao gồm V Max, V Max Plus, V Max Pro, và các mẫu mới nhất năm 2025 như V Max S và V Max Play.

V Max LR được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia, nhà thám hiểm và những người làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Sản phẩm này nổi bật với độ bền vượt trội, hiệu suất mạnh mẽ và tính năng máy đo khoảng cách laser tích hợp lên đến 40 mét, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các thiết bị di động bền bỉ.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu, V Max LR có hai màu sắc: Armor Black và Battle Rust. Thân máy được làm từ hợp kim nhôm, viền bọc thép và có đường khâu chống trượt, giúp thiết bị chịu được cường độ sử dụng cao trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, bụi và va chạm mạnh.

Máy đo khoảng cách laser 40 mét tích hợp cho phép người dùng thực hiện các phép đo chiều dài, diện tích và thể tích với độ chính xác cao, hỗ trợ các công việc lập kế hoạch ngoài trời, xây dựng và khảo sát. V Max LR còn được trang bị đèn cắm trại kép với độ sáng 1200 lumen, cung cấp năm mức độ sáng và ba chế độ: Bình thường, Nhấp nháy và SOS, giúp người dùng hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Với pin dung lượng lớn 20.500 mAh, V Max LR đảm bảo hiệu suất hoạt động liên tục trong nhiều ngày, ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Người dùng có thể phát trực tuyến video trong 15 giờ ở nhiệt độ -10°C và thực hiện cuộc gọi ở -20°C. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh 45W và sạc ngược 10W, cho phép sử dụng như một nguồn năng lượng cho các thiết bị khác.

V Max LR được trang bị chipset MediaTek Dimensity 7300 và chạy trên hệ điều hành Android 15 với công nghệ Gemini AI, mang đến khả năng đa nhiệm mượt mà. Các tính năng như Wi-Fi 6E và NFC giúp tăng cường kết nối, trong khi màn hình IPS FHD+ 6,78 inch với tần số quét 120Hz đảm bảo độ sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Sản phẩm còn sở hữu cụm camera đa năng với cảm biến chính 200MP, ống kính hồng ngoại nhìn đêm 20MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera trước 32MP, cho phép người dùng chụp ảnh sắc nét và chi tiết trong mọi điều kiện.

Với chuẩn chống nước và bụi IP68/IP69K cùng khả năng chống rơi, V Max LR được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, lý tưởng cho công việc thực địa, thám hiểm, môi trường công nghiệp và du lịch ngoài trời.