Trình làng siêu phẩm chơi game pin "khủng" Nubia RedMagic 11 Air

Đúng như dự đoán, Nubia RedMagic 11 Air đã ra mắt tại Trung Quốc, là cầu nối giữa xu hướng điện thoại mỏng nhẹ và điện thoại chơi game. Máy sở hữu thiết kế trong suốt đặc trưng, ​​quạt tản nhiệt chủ động với đèn RGB và chip Snapdragon 8 Elite của năm ngoái.

Nubia RedMagic 11 Air.

Giống như các sản phẩm trước đó trong dòng RedMagic, RedMagic 11 Air có màn hình AMOLED không bị che khuất với camera selfie 16MP dưới màn hình và cảm biến vân tay quang học. Màn hình có kích thước 6,85 inch và độ phân giải 1216 x 2688 pixel, tần số quét 144Hz và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i.

Là một chiếc điện thoại chơi game, thiết bị cũng có các nút bấm cảm ứng ở cạnh bên và RAM cũng như bộ nhớ trong cao cấp. RedMagic 11 Air sở hữu RAM lên đến 16 GB chuẩn LPDDR5X Ultra với băng thông bộ nhớ 9.600 MB/s và bộ nhớ trong 512GB chuẩn UFS 4.1, tốc độ đọc lên đến 4.200 MB/s.

Máy có khả năng chơi game cực "đỉnh".

Smartphone chơi game có độ dày 7,85mm và nặng 207 gram. Mặc dù thiết kế mỏng và nhẹ hơn so với các điện thoại chơi game khác, máy vẫn có quạt tản nhiệt với tốc độ quay lên đến 24.000 vòng/phút, cũng đạt chuẩn IP54 về khả năng chống bụi và nước bắn.

Mặt sau của máy có cụm camera kép với camera chính 50MP (tiêu cự 23mm) trang bị cảm biến kích cỡ 1/1.55 inch và chống rung quang học OIS cùng với camera góc siêu rộng 8MP.

Pin của RedMagic 11 Air có dung lượng 7.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 120W. Về ​​phần mềm, máy sử dụng giao diện RedMagic OS 11.0 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Nubia RedMagic 11 Air có pin cực lớn, sạc siêu nhanh.

RedMagic 11 Air có hai màu: Đen Quantum và Trắng Stardust. Phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB có giá khởi điểm 3.499 Nhân dân tệ (khoảng 13,2 triệu đồng) trong khi phiên bản RAM 16GB/ ROM 512GB có giá 4.199 Nhân dân tệ (khoảng 15,8 triệu đồng).

Cả hai phiên bản đều đã được niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của Nubia. Thương hiệu này chưa tiết lộ thời gian ra mắt sản phẩm tại thị trường quốc tế.