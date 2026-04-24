Những điện thoại chơi game tốt nhất đầu năm 2026

Điện thoại chơi game đang trở thành một phân khúc rõ rệt đáp ứng nhu cầu giải trí di động tăng mạnh, đặc biệt với sự phát triển của các nền tảng như Xbox Cloud Gaming. Những thiết bị này vừa có cấu hình xịn, vừa được cải thiện màn hình, tản nhiệt và tối ưu phần mềm để đáp ứng nhu cầu chơi game ngày càng cao.

Dưới đây là những mẫu điện thoại chơi game đáng chú ý nhất trong năm 2026.

1. RedMagic 11 Pro

Giá bán từ: 19,49 triệu đồng

RedMagic 11 Pro hiện được xem là một trong những điện thoại chơi game nổi bật nhất thị trường, đặc biệt khi dòng ROG Phone của Asus tạm thời rút khỏi cuộc đua. Máy sở hữu cấu hình mạnh mẽ, đủ sức xử lý các tựa game nặng hiện nay mà không gặp nhiều hạn chế.

Thiết bị gây chú ý với hệ thống tản nhiệt chất lỏng tích hợp, kết hợp thiết kế công nghiệp chắc chắn với khung nhôm và mặt lưng cứng cáp. Màn hình tràn viền với tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm mượt mà. Điểm đáng chú ý là mức giá khởi điểm của máy thấp hơn so với nhiều đối thủ trước đây, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.

2. RedMagic 11 Air

Giá bán từ: 13,99 triệu đồng

RedMagic 11 Air là phiên bản hướng đến sự cân bằng giữa hiệu năng và tính di động. Máy có thiết kế mỏng và nhẹ hơn bản Pro, đồng thời lược bỏ một số tính năng cao cấp để đạt mức giá phải chăng hơn.

Dù vậy, thiết bị vẫn duy trì hiệu năng ở mức cao, đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu chơi game phổ biến. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm gaming nhưng không cần cấu hình tối đa hoặc thiết kế quá hầm hố.

3. Samsung Galaxy S26 Ultra

Giá bán từ: 30,99 triệu đồng

Samsung Galaxy S26 Ultra không phải là một thiết bị chuyên game nhưng vẫn thể hiện khả năng xử lý tốt nhờ phần cứng mạnh và tối ưu phần mềm ổn định. Máy mang lại trải nghiệm toàn diện với màn hình chất lượng cao, hiệu năng mạnh và hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Điểm khác biệt của thiết bị nằm ở sự cân bằng: vừa đáp ứng nhu cầu chơi game, vừa phục vụ tốt các tác vụ hàng ngày như chụp ảnh, làm việc hay giải trí. Đây là lựa chọn dành cho người dùng không muốn sở hữu một chiếc điện thoại “chỉ để chơi game” mà vẫn cần hiệu năng đủ mạnh khi cần.

4. Samsung Galaxy A16

Giá bán từ: 4,39 triệu đồng

Samsung Galaxy A16 là đại diện cho phân khúc phổ thông, hướng đến người dùng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn trải nghiệm game cơ bản. Máy không sở hữu cấu hình mạnh nhưng vẫn có thể xử lý tốt các tựa game nhẹ và phổ biến.

Thiết bị phù hợp với người dùng có nhu cầu giải trí đơn giản, không yêu cầu đồ họa cao hoặc tốc độ khung hình tối đa. Với mức giá thấp, đây là lựa chọn dễ tiếp cận cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng không muốn đầu tư quá nhiều cho smartphone.