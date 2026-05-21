Trình làng smartphone chơi game Lenovo Legion Y70 với pin 8000 mAh cực "khủng"

Lenovo đã trở lại thị trường điện thoại thông minh với Legion Y70 (2026). Thương hiệu Trung Quốc này chưa ra mắt điện thoại nào dưới tên riêng của mình kể từ Y90 năm 2022.

Legion Y70 là một chiếc điện thoại chơi game với cấu hình mạnh mẽ và viên pin khủng 8.000mAh với sạc nhanh 90W và khả năng sạc bỏ qua.

Legion Y70 (2026).

Máy được trang bị SoC Snapdragon 8 Gen 5 với RAM 12GB hoặc 16GB chuẩn LPDDR5X, tốc độ lên đến 9.600Mbps. Chưa hết, sản phẩm còn có bộ nhớ trong 256GB chuẩn UFS 4.1. Hệ thống làm mát sử dụng buồng hơi 5.500mm2, có thể giảm nhiệt độ lõi CPU xuống 7°C.

Thông số pin rất ấn tượng. Legion Y70 được trang bị pin 8.000mAh với sạc nhanh 90W và hỗ trợ sạc bypass. Lenovo tuyên bố, người dùng có thể sử dụng máy trong hai ngày và hiệu suất pin sẽ kéo dài 7 năm hoặc 1.200 chu kỳ sạc.

Điện thoại chơi game của Lenovo có pin cực lớn.

Màn hình OLED 6,8 inch phía trước có tần số quét 144Hz với độ sáng tối đa 7.000 nit và hỗ trợ Dolby Vision.

Về camera, chủ nhân của máy sẽ có camera góc rộng 50MP, sử dụng cảm biến kích cỡ 1/1.56 inch với ống kính khẩu độ f/1.8, camera siêu rộng 8MP khẩu độ f/2.2 có thể lấy nét ở khoảng cách gần nhất 2,5cm và camera selfie 32MP ở mặt trước.

Legion Y70 (2026) màu trắng băng.

Lenovo hiện đang cho phép đặt trước Legion Y70 với giá khởi điểm 3.099 Nhân dân tệ (tương đương 11,9 triệu đồng). Khách hàng có thể lựa chọn màu Trắng Băng (Ice Soul White) hoặc Đen Carbon (Carbon Black) và nhiều phiên bản bộ nhớ.