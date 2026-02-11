Điểm danh 6 smartphone cao cấp chơi game xuyên Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Bính Ngọ, đa phần người dùng có xu hướng giải trí nhiều hơn, đặc biệt là chơi game trên smartphone. Những tựa game hiện nay đòi hỏi smartphone phải có cấu hình mạnh, màn hình lớn, pin "trâu" và khả năng xử lý ổn định để duy trì trải nghiệm xuyên suốt các ngày nghỉ dài.

Dưới đây là 6 smartphone cao cấp nổi bật nhất, đáng cân nhắc nếu bạn muốn chơi game mượt mà trong dịp Tết.

1. Samsung Galaxy Z Fold 7

Thông số chính:

- Màn hình trong: 8 inch Dynamic AMOLED, 120 Hz

- Chip: Snapdragon 8 Elite

- RAM: 12 GB / Bộ nhớ trong: 256–512 GB

- Pin: 4,400 mAh

Giá khởi điểm: khoảng 31 triệu đồng

Điểm mạnh của Galaxy Z Fold 7 là màn hình rất lớn khi mở ra, khiến việc chơi game, xem phim hay đa nhiệm cùng lúc trở nên “đã” hơn. Với chip khỏe và RAM lớn, máy xử lý tốt hầu hết các tựa game 3D nặng. Đối với người tiêu dùng cần một chiếc máy vừa để giải trí, vừa làm việc, Galaxy Z Fold 7 mang đến trải nghiệm gần như máy tính bảng mà không phải mang thêm một thiết bị khác.

Galaxy Z Fold 7.

Tuy nhiên, hạn chế của máy là trọng lượng và độ dày khi gập lại, điều này có thể gây mỏi tay khi chơi game lâu. Ngoài ra, viên pin 4,400 mAh cũng chỉ là mức trung bình so với một số smartphone chơi game chuyên nghiệp.

2. Xiaomi 15T Pro

Thông số chính:

- Màn hình: 6,83 inch AMOLED, 120 Hz

- Chip: MediaTek Dimensity 9400+

- RAM: 12 GB / Bộ nhớ trong: 512 GB

- Pin: 5,500 mAh, sạc nhanh 90W

Giá khởi điểm: 19,49 triệu đồng

Xiaomi 15T Pro là chiếc smartphone tập trung vào hiệu năng và thời lượng pin, mang lại trải nghiệm chơi game ổn định. Màn hình 120 Hz giúp các chuyển động trong game mượt mà hơn trong khi pin 5,500 mAh kết hợp sạc nhanh 90W cho phép bạn chơi game xuyên ngày mà không lo cạn pin.

Xiaomi 15T Pro.

Với mức giá dễ tiếp cận hơn so với nhiều flagship khác, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn có hiệu năng cao mà không quá tốn kém. Tuy cấu hình camera không phải là điểm nổi bật nhưng với mục tiêu chơi game và sử dụng hằng ngày, Xiaomi 15T Pro mang lại giá trị rõ rệt.

3. iPhone 17 Pro Max

Thông số chính:

- Màn hình: 6,9 inch Super Retina XDR, 120 Hz

- Chip: Apple A19 Pro

- Bộ nhớ trong: 256 GB - 1TB

- Camera: 3 camera 48MP

Giá khởi điểm: 36,99 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max tiếp tục là một trong những chiếc điện thoại chơi game mạnh mẽ nhất nhờ chip A19 Pro được tối ưu phần cứng – phần mềm. Do đó, game thủ có thể thoải mái chơi các tựa game nặng như: Genshin Impact, PUBG Mobile hay Call of Duty Mobile với tần số khung hình cao, ít giật lag.

iPhone 17 Pro Max.

Một điểm cộng lớn là hệ sinh thái iOS và các bản cập nhật phần mềm dài hạn, giúp máy duy trì hiệu năng và độ ổn định qua nhiều năm. Màn hình độ phân giải cao, màu sắc chính xác cũng đem lại trải nghiệm chơi game và giải trí vượt trội. Tuy nhiên, giá bán không rẻ và pin chỉ ở mức trung bình là những điều người dùng nên cân nhắc khi mua iPhone 17 Pro.

4. OPPO Find X9

Thông số chính:

- Màn hình: 6,59 inch AMOLED, 120 Hz

- Chip: Dimensity 9500 5G

- RAM: 12 - 16 GB / Bộ nhớ trong 256 - 512 GB

- Pin: ~7,025 mAh, sạc nhanh 80W

Giá khởi điểm: 22,99 triệu đồng

Oppo Find X9 là đại diện mạnh mẽ của OPPO, cân bằng giữa hiệu năng chơi game và khả năng chụp ảnh. Máy sử dụng chip cực mạnh và có màn hình 120 Hz, đem lại trải nghiệm chơi game mượt mà. Viên pin lớn và khả năng sạc nhanh cũng là điểm cộng của mẫu flagship này.

Oppo Find X9.

So với nhiều flagship khác, Find X9 có lợi thế ở phần nhiếp ảnh với 3 camera 50MP cực "chất", giúp người dùng chụp ảnh, quay video du Xuân với chất lượng cao.

5. Samsung Galaxy S25 Ultra

Thông số chính:

- Màn hình: 6,9 inch Dynamic AMOLED, tốc độ làm mới 120 Hz

- Chip: Snapdragon 8 Elite

- RAM: 12–16 GB / Bộ nhớ 256GB - 1TB

- Pin: 5,000 mAh, sạc nhanh 45W

Giá khởi điểm: 25,99 triệu đồng

Galaxy S25 Ultra là lựa chọn cho người dùng muốn sở hữu một chiếc smartphone “đỉnh toàn diện”. Màn hình lớn 6,9 inch mang đến không gian trải nghiệm game rộng, chip xử lý mạnh cho phép điện thoại kéo được cả những tựa game nặng nhất. Chưa hết, bộ nhớ RAM lớn còn hỗ trợ đa nhiệm, giúp người dùng vừa chơi game vừa livestream hoặc nghe nhạc.

Galaxy S25 Ultra.

Thêm nữa, pin 5,000 mAh đủ đáp ứng cả ngày chơi game và giải trí. Điểm trừ của máy là tốc độ sạc không cao như Xiaomi 15T Pro hay Oppo Find X9. Về camera, Galaxy S25 Ultra cũng là một trong những smartphone có hệ thống ống kính mạnh mẽ, phù hợp với người dùng muốn lưu lại những hình ảnh Tết đẹp và rõ nét.

6. OPPO Find N3

Thông số chính:

- Màn hình trong: 7,82 inch + ngoài 6,31 inch, 120 Hz

- Chip: Snapdragon 8 Gen 2

- RAM: 16 GB / Bộ nhớ trong: 512 GB

- Pin ~4,805 mAh, sạc nhanh 67W

Giá khởi điểm: 25,49 triệu đồng

Oppo Find N3 là lựa chọn khác biệt với thiết kế gập tiện lợi. Khi mở ra, màn hình lớn bên trong hứa hẹn đem lại trải nghiệm chơi game gần như tablet nhỏ. Khi gập lại, máy trở nên gọn nhẹ, dễ mang theo trong các chuyến du xuân. Chip Snapdragon 8 Gen 2 đủ mạnh để "chiến" hầu hết các tựa game phổ biến, màn hình ngoài cũng hỗ trợ chủ nhân xử lý nhanh các thông báo hay tác vụ cơ bản.

OPPO Find N3.

Ngoài ra, viên pin 4,805 mAh cùng khả năng sạc nhanh 67W giúp người dùng giảm thời gian chờ sạc khi chơi game trong thời gian dài. Hơn nữa, giá bán của máy cũng "mềm" hơn so với nhiều "đối thủ".