Red Magic 11S Pro hé lộ các tính năng chơi game cực đỉnh

Nubia sẽ chính thức ra mắt dòng điện thoại chơi game Red Magic 11S Pro vào ngày 18/5 tới đây. Thời gian qua, thông tin về sản phẩm này đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Mới đây, công ty đã công bố một loạt teaser nhằm "nhá hàng" các tính năng nổi bật của thiết bị.

Theo Nubia, Red Magic 11S Pro không chỉ là một chiếc điện thoại chơi game mạnh mẽ mà còn được thiết kế như một thiết bị gaming đa nền tảng thực thụ. Sản phẩm sẽ đi kèm với một trình giả lập PC hoàn toàn mới, cùng với công cụ dịch thuật X86 do RedMagic phát triển, cho phép người dùng chạy game PC trực tiếp trên thiết bị.

Đặc biệt, tính năng Steam Direct Mode cho phép người dùng đăng nhập tài khoản PC, chơi các tựa game chính thức và đồng bộ dữ liệu lưu giữa nhiều nền tảng khác nhau. Nếu trải nghiệm thực tế mượt mà như những gì hãng quảng bá, Red Magic 11S Pro có thể trở thành một trong những dòng điện thoại chơi game đáng mua nhất trong năm 2026.

Ngoài ra, người dùng còn có thể kết nối Red Magic 11S Pro với tay cầm, bàn phím hoặc màn hình ngoài, biến thiết bị thành máy chơi game cầm tay, PC mini hoặc thậm chí là một "desktop gaming" di động chỉ với vài thao tác. Hãng cho biết máy có khả năng hỗ trợ hơn 100 tựa game PC, một con số ấn tượng trên lý thuyết.

Về phần cứng, Red Magic 11S Pro được trang bị viên pin Bull Demon King Battery 3.0 với dung lượng 8.000 mAh, đi kèm bộ sạc GaN 80W và hỗ trợ sạc bypass tiện dụng. Đây là một trong những điểm nâng cấp thực tế dễ nhận thấy nhất, bởi với game thủ, pin lớn kết hợp với sạc bypass có thể còn giá trị hơn cả những lời quảng bá về hiệu năng.