Đây là dòng smartphone có cá tính mạnh nhất thị trường

Chúng ta đang tiến gần đến cuối năm 2025 và vẫn còn một nhóm nhỏ trong cộng đồng điện thoại thông minh chưa nhận được tin tức gì về siêu phẩm smartphone chơi game - ROG Phone 10.

Asus ROG Phone là một trong những thành trì cuối cùng của khái niệm "điện thoại chơi game". Đối thủ lớn nhất của hãng — Razer Phone đã bỏ cuộc quá sớm chỉ sau hai lần ra mắt. Các thương hiệu độc đáo khác như Xiaomi Black Shark đã lụi tàn và Lenovo Legion Y70 gần như biến mất.

Ngày nay, chúng ta chỉ còn chờ RedMagic và ROG Phone - những chiếc điện thoại thông minh siêu mạnh mẽ, được trang bị tản nhiệt bằng quạt và nút bấm bên cạnh.

Và trong khi những người hâm mộ RedMagic đã có được niềm vui vào tháng 11 vừa qua, ROG Phone 10 lại chưa xuất hiện.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của ROG Phone?

Trong thời đại mà mọi flagship đều cạnh tranh để trở thành chiếc điện thoại hình chữ nhật đẹp nhất, điện thoại ROG sở hữu vô vàn phong cách và sức hút. Chúng có logo RGB, nút bấm Air, hệ thống tản nhiệt ấn tượng và loa siêu trầm gắn rời! Đây là một thiết kế không hề gây tranh cãi vì độ dày đã mang lại khả năng tản nhiệt cực tốt.

Hệ thống làm mát tiên tiến, màn hình phụ trên dòng ROG Phone.

Mặc dù chưa bao giờ bán được hàng chục triệu chiếc nhưng chúng vẫn gây ấn tượng. Với thiết kế độc đáo, kỳ lạ và tối đa hóa, chúng được tạo ra cho một nhóm người dùng cụ thể — những người đam mê, game thủ di động hoặc chỉ đơn giản là những người yêu thích sở hữu một thiết bị vượt qua mọi giới hạn.

Yếu tố thú vị được đẩy lên mức hãng ra mắt bộ hộp phiên bản đặc biệt, chẳng hạn như ROG Phone 6 Batman Edition và ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Và đó là điều chúng ta đang rất thiếu trên thị trường điện thoại hình ngày nay: "yếu tố thú vị".

Asus đã cập nhật dòng sản phẩm này khá thường xuyên. ROG Phone 8 ra mắt vào năm 2024 với thiết kế mới mẻ nhưng vẫn có ngoại hình của 1 chiếc "điện thoại thông thường" với các điểm nhấn được giảm bớt. Đèn RGB đã biến mất và thay thế bằng ma trận LED mà người dùng có thể tắt và "ẩn".

Hiện tại, ROG Phone 7 Ultimate sở hữu hệ thống loa tốt nhất - đặc biệt là khi được gắn phụ kiện quạt tản nhiệt với loa siêu trầm tích hợp. Asus vẫn chưa thể tái tạo hiệu ứng đó trên ROG Phone 9 mới nhất dù đã khôi phục khả năng tương thích với loa siêu trầm.

Tại sao việc hủy bỏ ROG Phone lại là một điều đáng tiếc?

Ai cũng muốn thấy những kẻ nổi loạn, không theo khuôn mẫu phát triển. Tuy nhiên, thị trường đã đẩy giới hạn của điện thoại thông minh theo cách mà các hãng lớn không muốn.

ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition.

Apple quyết tâm bán phong cách sống và hệ sinh thái. Hãng không sửa chữa những gì không hỏng, chỉ phát triển khi các đối thủ cạnh tranh đã chứng minh một thị trường ngách hoặc công nghệ mới đáng để đầu tư.

Samsung bán tính linh hoạt, sự hiện diện trên thị trường và các tính năng mạnh mẽ, miễn là chúng phù hợp với cách tiếp cận an toàn của doanh nghiệp.

Google bán Android thuần túy với giao diện đơn giản và niềm đam mê mới mẻ dành cho các tính năng AI.

Điều mà ROG Phone mang lại chính là những khả năng phần cứng được mở khóa.

Trong một thị trường mà 99% smartphone sẽ bị giảm hiệu năng trong bài kiểm tra ứng suất 3DMark, điện thoại ROG cho thấy khả năng phát triển mạnh mẽ.

Việc hủy bỏ cũng sẽ báo hiệu cho các công ty rằng việc thử nghiệm và mạo hiểm trong thị trường hiện nay là không đáng. Phải thừa nhận rằng, Asus chắc chắn đang thử vận ​​may của mình bằng cách luôn giữ giá điện thoại ROG ở mức cao.

ROG Phone 8 bắt đầu chuyển mình sang thiết kế quen thuộc của smartphone thông thường.

Nhưng việc dừng sản xuất các điện thoại ROG Phone trong tương lai cũng cho thấy một thị trường đang trở nên nhàm chán và cũ kỹ. Các hãng không còn dựa vào việc thử nghiệm phần cứng một cách táo bạo mà đặt tất cả niềm tin vào phần mềm và AI.

Điện thoại chơi game tạo ra áp lực. Chúng cho thấy khả năng làm mát và hiệu suất bền vững vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện. Đồng thời, chúng cũng cho thấy các tính năng ngoại vi như tốc độ làm mới cực cao, nút kích hoạt chơi game, chế độ hiệu suất và phụ kiện bên ngoài đang có nhu cầu trên thị trường.

Thực tế, Apple đang đẩy mạnh mảng game AAA trên di động. Samsung từng có những thỏa thuận độc quyền với Fortnite, cho thấy hãng cũng đang để mắt đến mảng game. Asus chính là đơn vị dẫn đầu khi đã xây dựng được cộng đồng và văn hóa xoay quanh việc không ngừng nỗ lực cải thiện hiệu năng và sức mạnh.

Theo các tin đồn, ROG Phone 11 vẫn sẽ được ra mắt với chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, có nhiều cải tiến về tản nhiệt và nhiều tính năng AI hơn, có thể ra mắt vào đầu năm 2026. Cùng chờ xem chúng sẽ mang tới điều gì bất ngờ tới công chúng.