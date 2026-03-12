Khen iPhone 17e hết lời nhưng truyền thông thế giới vẫn khuyên mua iPhone 17

Một tuần sau khi iPhone 17e ra mắt, những bài đánh giá đầu tiên về mẫu iPhone giá rẻ này đã xuất hiện. Như thường lệ, phần cứng của Apple tiếp tục nhận được những phản hồi tích cực.

Hầu hết các chuyên gia đều nhận định đây là bản cập nhật đáng giá so với thế hệ iPhone 16e tiền nhiệm, nổi bật với sức mạnh xử lý được nâng cấp và sự xuất hiện của sạc không dây MagSafe. Dù là lựa chọn tiết kiệm nhất trong dải sản phẩm của Apple, iPhone 17e vẫn là một đối thủ nặng ký cho những ai không muốn vung tay quá trán.

Engadget: Lựa chọn nhập môn vững chắc

Cherlynn Low từ trang tin Engadget chỉ ra những thay đổi lớn của thế hệ này: chip A19, dung lượng lưu trữ lớn hơn, chế độ chụp chân dung được cải thiện và sạc MagSafe. Việc bổ sung tùy chọn màu hồng cũng tạo thêm điểm nhấn tươi mới cho một dải màu vốn khá đơn điệu.

iPhone 17e vẫn sử dụng thiết kế "tai thỏ". Ảnh: Engadget

Dù các bộ tăng tốc thần kinh của chip A19 được kỳ vọng sẽ xử lý AI nhanh hơn, sự khác biệt ở giai đoạn này "rất không đáng kể". iPhone 17e chỉ nhanh hơn iPhone 16e một tích tắc khi nhận diện và xóa vật thể trong ứng dụng Ảnh, thậm chí trong nhiều trường hợp, tốc độ của hai máy là ngang ngửa nhau.

Tuy nhiên, sạc MagSafe là một điểm cộng lớn giúp tăng gấp đôi khả năng sạc không dây. Việc tăng dung lượng lưu trữ cơ bản cũng được đánh giá rất cao. Engadget chấm iPhone 17e 80/100 điểm, gọi đây là "mẫu điện thoại nhập môn vững chắc" cho những ai muốn bước vào hệ sinh thái Apple một cách đơn giản.

The Verge: Điểm trừ về màn hình và giá bán

Allison Johnson từ trang tin The Verge lại chỉ ra một sự thật kém vui: iPhone 17 chỉ đắt hơn 200 USD và người tiêu dùng nên hướng tới việc mua mẫu máy này.

Dù Apple đã sửa sai bằng cách tăng dung lượng lưu trữ và bổ sung MagSafe mà không tăng giá bất chấp khủng hoảng bộ nhớ hiện tại, iPhone 17e vẫn khó thuyết phục người dùng. Việc thiếu vắng màn hình luôn bật, trong khi iPhone 17 đã được trang bị công nghệ ProMotion, cộng thêm mức chênh lệch giá khiến iPhone 17e mất đi sức hút.

Cảm biến camera chính nhỏ hơn so với iPhone 17 cũng là một rào cản với những người thích chụp ảnh. The Verge chấm thiết bị này 7/10 điểm.

CNET: Sự chênh lệch thu hẹp nhưng vẫn rõ ràng

Abrar Al-Heeti của CNET đặc biệt ấn tượng với phản hồi xúc giác của MagSafe. Việc gắn các phụ kiện vào mặt lưng mang lại cảm giác thỏa mãn và khả năng sạc cũng được cải thiện dù chưa đạt mức 25W như iPhone 17.

Apple bổ sung màu hồng nhạt cho iPhone 17e. Ảnh: The Verge

Dù chip bên trong iPhone 17e là phiên bản bị cắt giảm nhẹ so với A19 trên iPhone 17, trải nghiệm thực tế mượt mà đến mức người đánh giá thỉnh thoảng phải kiểm tra lại xem mình đang cầm máy nào. Tuy nhiên, phần viền màn hình dày hơn, thiết kế tai thỏ và sự vắng mặt của công nghệ ProMotion nhanh chóng nhắc nhở người dùng rằng họ đang sử dụng mẫu iPhone rẻ nhất.

So sánh cấu hình iPhone 17e và iPhone 17. Ảnh: wccftech

Việc thiếu camera góc siêu rộng cũng gây khó khăn khi chụp phong cảnh. Bù lại, ống kính telephoto có sẵn được đánh giá cao hơn. Chuyên gia CNET kết luận rằng những ai đang dùng iPhone 11 hoặc 12 sẽ thấy đây là một bản nâng cấp xứng đáng, nhưng nếu đang dùng iPhone 16e thì những thay đổi nhỏ giọt này chưa đủ sức thuyết phục.

TechRadar và PCMag: Nâng cấp cốt lõi đáng giá

Jacob Krol từ TechRadar chấm iPhone 17e mức 4/5 sao. Ông cho rằng đây không phải là một cuộc cách mạng, mà là một sự tái định nghĩa có ý nghĩa so với công thức của iPhone 16e. Dù vẫn phải đánh đổi về tần số quét màn hình và camera sau, máy vẫn "đáp ứng chính xác" nhu cầu của những người muốn một chiếc iPhone hiện đại với giá cả phải chăng.

iPhone 17e chỉ dùng một camera phía sau. Ảnh: Engadget

Đồng quan điểm, Eric Zeman từ PCMag khẳng định mức giá 599 USD mang lại giá trị tuyệt vời. Ông đặc biệt hài lòng với hiệu năng của chip A19, sự tiện lợi của MagSafe và sức mạnh điện toán hỗ trợ nhiếp ảnh. Dù vậy, ông vẫn bảo lưu quan điểm rằng việc chi thêm 200 USD cho iPhone 17 là hoàn toàn xứng đáng nhờ màn hình lớn hơn, nhiều tính năng hơn, thêm camera và thời lượng pin vượt trội.

WIRED: Mức giá vẫn còn cao so với cấu hình

Julian Chokkattu của WIRED tỏ ra khắt khe hơn khi gọi iPhone 17e là "bán quá đắt" và chỉ trích việc Apple giới hạn tần số quét ở mức 60Hz. Tuy nhiên, ông thừa nhận máy vẫn chụp ảnh đẹp trong giới hạn nhất định và là lựa chọn "hoàn toàn ổn" cho những ai muốn mua một chiếc iPhone cơ bản mới "cứng" thay vì phải lùng sục trên thị trường máy cũ.