Những điều iFan cần lưu ý khi mua iPhone 17 mới dịp cuối năm

Gần đây, nhiều người đã nâng cấp lên iPhone 17 Pro. Chiếc iPhone Pro mới nhất của Apple dường như đã gây ấn tượng với những người đang chờ đợi một bản nâng cấp sau từ 2 - 3 năm sử dụng.

Vậy người dùng nên lưu ý gì khi nâng cấp lên dòng iPhone 17, đặc biệt là iPhone 17 Pro? Hãy cùng tham khảo những lưu ý dưới đây trước khi "lên đời" iPhone mới trong dịp Black Friday hoặc trong tương lai gần.

1. Tìm đúng mẫu iPhone mình cần

Nếu đang sở hữu những dòng iPhone cũ từ iPhone 14 Pro trở về trước, người dùng sẽ nhận thấy chúng bắt đầu cũ đi và có vấn đề về pin. Việc chọn iPhone 17 Pro là một quyết định sáng suốt. Ngay cả khi so sánh với một trong những chiếc điện thoại Android tốt nhất, iPhone 17 Pro vẫn là một lựa chọn tốt về tổng thể nhờ kích thước và tính năng.

iPhone 17 Pro màu xanh dương.

Việc thay hoặc sửa pin cho iPhone 14 Pro cũng là 1 lựa chọn tiết kiệm khác. Nếu đổi iPhone 14 Pro cũ để mua iPhone 17 Pro mới, chiếc iPhone cũ sẽ trở về tay Apple, chúng sẽ được bán trở lại dưới dạng tân trang. Người dùng sẽ tiết kiệm được 1 khoản khi mua iPhone mới.

Nếu tiếp tục sử dụng iPhone 14 Pro thì sao? Dự kiến, "Nhà Táo" có thể tiếp tục hỗ trợ dòng iPhone 14 với các bản cập nhật iOS trong 2 - 3 năm nữa. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro cũng không phải là một bản nâng cấp vô nghĩa.

Có những khác biệt đáng kể giữa iPhone 17 Pro và iPhone 14 Pro, chẳng hạn như iPhone 17 Pro có màn hình lớn hơn (6,3 inch thay vì 6,1 inch) với độ sáng và độ bền cao hơn, camera góc siêu rộng và tele 48MP (có khả năng zoom 4x cao hơn), chip nhanh hơn với RAM lớn hơn và thời lượng pin dài hơn. Ngoài ra, iPhone mới còn có Nút Hành động và các phím Điều khiển Camera, đi kèm tất cả các bản cập nhật hỗ trợ Trí tuệ Nhân tạo của Apple trong iOS 26 mà iPhone 14 Pro không có.

2. Cân nhắc mức giá hợp lý

Nếu mua iPhone 16 Pro thay vì iPhone 17 Pro, người dùng sẽ tiết kiệm được 1 khoản. Tuy nhiên, nếu mua iPhone 16 Pro, người dùng sẽ bỏ lỡ camera tele 4x 48MP cũng như những nâng cấp về chip và pin mới nhất của Apple.

Hiệu năng của iPhone 17 Pro miễn chê.

Hiện tại, giá niêm yết của iPhone 17 Pro là từ 34,79 triệu đồng (bản 256GB) cao hơn khoảng 6 triệu đồng so với iPhone 16 Pro (từ 28,99 triệu đồng cho cùng phiên bản bộ nhớ). Tại Việt Nam, khách hàng có thể tùy ý mua trả thẳng hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng khi mua iPhone mới. Do đó, người dùng hãy cân nhắc kỹ về tài chính trước khi xuống tiền.

3. Lưu ý khi chọn ốp lưng

Theo các chuyên gia, sai lầm tồi tệ nhất khi mua iPhone 17 Pro chính là chi tiền mua chiếc "Ốp lưng trong suốt" của Apple. Công ty đã quyết định từ bỏ thiết kế ốp lưng trong suốt trước đây, vốn chỉ che đi nam châm MagSafe tích hợp bằng các đường kẻ trắng và làm cho toàn bộ phần giữa của ốp lưng trở nên mờ đục. Tuy nhiên, điều này đi ngược lại với giá trị cốt lõi của ốp lưng trong suốt - sự trong suốt.

Ốp lưng do Apple tự thiết kế có ngoại hình khá kỳ quặc.

Do đó, ốp lưng do Apple tự thiết kế có ngoại hình khá kỳ quặc. Người dùng nên mua một phụ kiện khác phù hợp hơn.

Tóm lại, nếu đang cân nhắc mua một chiếc iPhone mới cho bản thân hoặc người thân làm quà tặng dịp lễ. Đây là ba lời khuyên dành cho bạn:

1. Hãy cân nhắc xem có thực sự cần nâng cấp smartphone hay không.

2. Hãy xem qua các ưu đãi để tiết kiệm tối đa khi mua iPhone mới.

3. Không nên mua Ốp lưng trong suốt của Apple cho iPhone 17 Pro.