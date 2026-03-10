Samsung để lộ bộ đôi điện thoại tầm trung xứng tầm “ông vua phân khúc”

Samsung đang chuẩn bị cho sự ra mắt của 2 mẫu smartphone tầm trung mới, gồm Galaxy A57 và A37. Trong những tuần gần đây, nhiều thông tin rò rỉ và chứng nhận của bộ đôi sản phẩm này đã xuất hiện, cho thấy thời điểm ra mắt của chúng đang ngày càng cận kề.

Galaxy A57 và A37 dự kiến ra mắt ngay trong tháng này.

Mới đây, một thông tin từ một cửa hàng trực tuyến đã tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về Galaxy A57 và A37, bao gồm cả giá bán vốn rất được mong đợi. Được chia sẻ bởi nguồn tin uy tín Evan Blass, thông tin giá bán của Galaxy A57 và A37 đến từ một nhà mạng Nam Phi, cung cấp các tùy chọn màu sắc, thông số kỹ thuật và giá bán lẻ của chúng.

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy A37 sẽ có 3 lựa chọn màu sắc: xám, xanh đậm và tím nhạt, trong khi Galaxy A57 sẽ có màu xám và xanh đậm. Cả hai thiết bị đều có tùy chọn RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Tuy nhiên, phiên bản 128 GB cũng sẽ có mặt, nhưng Galaxy A37 giảm RAM xuống còn 6 GB, trong khi Galaxy A57 vẫn giữ nguyên mức 8 GB. Đáng chú ý, phiên bản RAM 12 GB đã bị loại bỏ, với nguyên nhân có thể bắt nguồn từ tình hình khan hiếm linh kiện hiện tại.

Về dung lượng lưu trữ, cả hai mẫu điện thoại sẽ không có tùy chọn 512 GB, có thể làm ảnh hưởng đến một số người dùng. Tuy nhiên, dung lượng pin vẫn được giữ nguyên ở mức 5.000 mAh, cùng tốc độ sạc 45W cho phép sạc đầy từ 0 đến 100% trong khoảng 68 phút.

Thông tin thông số kỹ thuật và giá bán của bộ đôi Galaxy A sắp tới tại thị trường Nam Phi.

Đối với camera, Galaxy A37 sẽ trang bị camera chính 50 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera macro 5 MP. Trong khi đó, Galaxy A57 cũng có camera chính 50 MP và camera macro 5 MP, nhưng camera siêu rộng sẽ là 12 MP. Như vậy, dường như không có sự thay đổi lớn về camera so với các phiên bản trước đó.

Mặc dù thông tin rò rỉ không đề cập đến chip xử lý, nhưng các báo cáo trước đó cho biết Galaxy A37 sẽ sử dụng chip Exynos 1480, trong khi Galaxy A57 sẽ sử dụng chip Exynos 1680 mạnh mẽ hơn. Cả hai mẫu điện thoại dự kiến có màn hình Super AMOLED 6,7 inch với độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120Hz.

Cuối cùng, giá bán của Galaxy A37 (256 GB) được niêm yết khoảng 22,69 triệu đồng, trong khi Galaxy A57 (8 GB RAM + 256 GB bộ nhớ trong) có giá khoảng 32,5 triệu đồng. Mặc dù vậy, đây là mức giá cho chương trình trả góp, vì vậy giá bán trả thẳng có thể rẻ hơn. Dự kiến, các mẫu điện thoại Galaxy A mới sẽ được ra mắt trong tháng này.