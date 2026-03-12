Trí tuệ nhân tạo đã thông minh đến mức nào sau 10 năm đánh bại con người?

Tháng 3/2016, hơn 200 triệu người nín thở theo dõi trận đối đầu lịch sử tại Seoul giữa hệ thống AI AlphaGo của Google DeepMind và nhà vô địch thế giới Lee Sae-dol.

Bước ngoặt xảy ra ở ván thứ hai với "Nước đi 37" - một lựa chọn kỳ lạ đến mức các bình luận viên chuyên nghiệp ban đầu lầm tưởng là một sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng thực tế, đó lại là một nước đi thiên tài, xoay chuyển hoàn toàn cục diện bàn cờ. Khoảng 100 nước đi sau đó, quân cờ nằm chính xác ở vị trí cần thiết để AlphaGo giành chiến thắng.

Khoảnh khắc căng thẳng của kỳ thủ Lee Se-dol khi đối đầu với AlphaGo của Google DeepMind, tháng 3/2016. Ảnh chụp màn hình.

Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một trận thắng thua trong thể thao trí tuệ. Cờ vây vốn là nơi thử nghiệm lý tưởng cho AI bởi sự phức tạp tột độ với $10^{170}$ vị trí có thể xảy ra - con số lớn hơn cả số lượng nguyên tử trong vũ trụ.

"Nước đi 37" đã chứng minh một năng lực mới: AI không còn dừng lại ở việc bắt chước con người, mà đã có khả năng tư duy đột phá và tìm ra những chiến lược hoàn toàn mới.

Khi AI bước ra khỏi bàn cờ

Sự thành công của AlphaGo đã tạo ra một "phản ứng dây chuyền" trong giới công nghệ. Những kỹ thuật nền tảng như mạng thần kinh sâu và học tăng cường (reinforcement learning) nhanh chóng được ứng dụng để giải mã sự phức tạp khôn cùng của thế giới vật lý.

Một trong những thành tựu vĩ đại nhất chính là AlphaFold 2 vào năm 2020. Hệ thống này đã hóa giải thành công bài toán cuộn gấp protein - một thử thách tồn tại suốt nửa thế kỷ của ngành sinh học.

Đến nay, cấu trúc của toàn bộ 200 triệu protein mà nhân loại biết đến đã được AI giải mã và cung cấp miễn phí cho hơn 3 triệu nhà nghiên cứu toàn cầu. Thành tựu này trực tiếp thúc đẩy việc phát triển vaccine sốt rét, chế tạo enzyme phân hủy nhựa và mang về giải Nobel Hóa học năm 2024 cho những người dẫn dắt dự án. Điều này khẳng định một thực tế: AI đã sẵn sàng để trở thành cộng sự đắc lực nhất của con người trong các phòng thí nghiệm.

"Nước đi 37" của AlphaGo đã đi vào lịch sử như một huyền thoại cho thấy AI không chỉ bắt chước mà còn biết sáng tạo. Ảnh: Google

Không dừng lại ở sinh học, "hậu duệ" của AlphaGo tiếp tục chinh phục các đỉnh cao khác. AlphaProof và AlphaGeometry 2 gần đây đã đạt thành tích tương đương huy chương bạc tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO), chứng minh khả năng suy luận logic bậc cao. Thậm chí, phiên bản nâng cao của Gemini đã chinh phục thành tích tương đương Huy chương Vàng IMO 2025 nhờ áp dụng lối tư duy lấy cảm hứng từ AlphaGo.

Tất cả những mảnh ghép này, từ khả năng lập kế hoạch của AlphaGo đến mô hình thế giới đa phương thức của Gemini, đang hội tụ để hướng tới một đích đến duy nhất: Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Đó sẽ là một hệ thống không chỉ giải toán hay chơi cờ, mà còn có thể tư duy xuyên suốt các lĩnh vực, đưa ra những giả thuyết khoa học mang tính cách mạng giống như cách các nhà bác học vĩ đại vẫn làm.

Nhìn lại hành trình 10 năm qua, kỳ thủ Lee Sae-dol nhận định: "Tôi tin rằng bài học lớn nhất mà AlphaGo mang lại là một cái nhìn thực tế và rõ nét về kỷ nguyên AI - minh chứng rằng AI không còn là một tương lai xa vời, mơ hồ, mà đã là một thực tại đang gõ cửa từng nhà. AlphaGo giống như một 'lộ trình đến từ tương lai', gửi đi tín hiệu rõ rệt cho nhân loại về cách thế giới sẽ thay đổi".

Giờ đây, khi AGI đã ở ngay ngưỡng cửa, ngọn lửa sáng tạo nhen nhóm từ bàn cờ vây năm ấy đang mở ra một kỷ nguyên vàng của sự khám phá, nơi những giới hạn của trí tuệ con người sẽ được nới rộng bằng sức mạnh của máy tính.

Trận đấu lịch sử giữa nhà vô địch cờ vây Lee Se-dol và AI AlphaGo của Google, tháng 3/2016. Ảnh: Google