iPhone 17 và iPhone 11: Sau 6 năm có đáng nâng cấp?

Sau 6 năm kể từ khi ra mắt, iPhone 11 hiện trở thành một trong những mẫu smartphone lâu đời nhất vẫn còn được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm. Trong “tuổi đời” smartphone, khoảng thời gian này được xem là khá dài. Dù vậy, nhiều người dùng vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị này mỗi ngày nhờ hiệu năng ổn định và trải nghiệm quen thuộc.

iPhone 17.

Khi đặt iPhone 11 cạnh mẫu iPhone 17 mới hơn, sự khác biệt cho thấy rõ tốc độ phát triển của công nghệ smartphone trong vòng 6 năm qua.

Màn hình: "bước nhảy vọt" dễ nhận thấy nhất

iPhone 11 ra mắt năm 2019 với màn hình LCD kích thước 6,1 inch. Ngay từ thời điểm đó, nhiều đánh giá cho rằng màn hình là điểm yếu đáng chú ý của thiết bị so với các "đối thủ" cùng phân khúc.

iPhone 17 có nhiều nâng cấp đáng kể so với iPhone 11.

Trong khi đó, iPhone 17 được trang bị màn hình OLED 6,3 inch với công nghệ ProMotion. Công nghệ này cho phép màn hình thay đổi tần số quét linh hoạt từ 1 Hz đến 120 Hz, giúp các thao tác cuộn trang, chuyển động giao diện và hiệu ứng trở nên mượt mà hơn. Độ sáng tối đa của màn hình đạt khoảng 3.000 nit, cao hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Ngoài ra, viền màn hình cũng được làm mỏng hơn.

Với những nâng cấp tích lũy qua nhiều thế hệ, trải nghiệm màn hình là yếu tố tạo ra khác biệt lớn nhất khi chuyển từ iPhone 11 sang iPhone 17. Khi đã quen với màn hình tần số quét cao, màn hình 60 Hz trên các thiết bị cũ có thể mang lại cảm giác kém mượt hơn trong quá trình sử dụng.

Hiệu năng: A13 Bionic so với A19

iPhone 11 sử dụng chip Apple A13 Bionic. Dù ra mắt từ năm 2019, con chip này vẫn cho khả năng xử lý khá ổn với các tác vụ cơ bản như lướt web, nhắn tin hay sử dụng mạng xã hội.

Một trong những lý do giúp các mẫu iPhone duy trì hiệu năng lâu dài nằm ở khả năng tối ưu phần cứng và phần mềm của Apple. Nhờ đó, iPhone 11 vẫn hoạt động tương đối mượt trong các nhu cầu sử dụng hàng ngày.

iPhone 17 "trâu" hơn nhiều.

Tuy nhiên, khi chạy các phiên bản hệ điều hành mới như iOS 26 hoặc các ứng dụng hiện đại, hạn chế của phần cứng cũ bắt đầu xuất hiện. Người dùng iPhone 11 có thể gặp tình trạng chậm khi mở ứng dụng, hiện tượng giật nhẹ trong các hiệu ứng giao diện hoặc máy nóng lên khi xử lý tác vụ nặng.

Trong khi đó, iPhone 17 được trang bị chip A19 mới hơn. Các bài đo hiệu năng cho thấy mức cải thiện đáng kể so với A13 với hiệu năng đơn nhân cao hơn gấp đôi và hiệu năng đa nhân tăng lên nhiều lần. Trong thực tế sử dụng, thiết bị có thể xử lý nhanh các ứng dụng nặng, trò chơi hoặc các tác vụ đa nhiệm.

Camera linh hoạt hơn

iPhone 11 từng đánh dấu bước tiến khi đưa camera góc siêu rộng vào dòng iPhone tiêu chuẩn của Apple. Hệ thống camera kép trên thiết bị mang lại chất lượng ảnh tốt trong điều kiện ánh sáng ban ngày và khả năng quay video ổn định.

Ngay cả sau nhiều năm, camera chính của iPhone 11 vẫn cho màu sắc tự nhiên và phong cách hình ảnh đặc trưng của iPhone. Khả năng quay video cũng được đánh giá cao so với nhiều smartphone tầm trung.

iPhone 17 có 2 camera sau 48MP.

Tuy nhiên, iPhone 17 mang theo những nâng cấp tích lũy trong nhiều năm phát triển. Máy vẫn sử dụng hệ thống hai camera nhưng cả hai đều có độ phân giải 48 MP. Nhờ cảm biến lớn hơn, hình ảnh thu được có nhiều chi tiết hơn và cải thiện đáng kể trong điều kiện thiếu sáng.

Cảm biến độ phân giải cao cũng cho phép Apple triển khai zoom 2x ngay trên cảm biến, mang lại thêm tiêu cự mà không cần trang bị ống kính tele riêng.

Pin và trải nghiệm sử dụng hàng ngày

Sự khác biệt giữa hai thiết bị cũng thể hiện rõ ở thời lượng pin và khả năng sạc.

Ở thời điểm ra mắt, pin của iPhone 11 được đánh giá ở mức khá. Tuy nhiên, sau nhiều năm và khi chạy các ứng dụng hiện đại hơn, phần cứng iPhone 11 sẽ phải xử lý nhiều hơn, khiến thời lượng sử dụng giảm đáng kể. Ngay cả khi thay pin mới, nhiều người dùng vẫn khó duy trì thời gian sử dụng trọn một ngày với cường độ cao.

iPhone 17 có giá bán từ 24,59 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 17 được trang bị pin dung lượng 3.692 mAh và sử dụng chip A19 tiết kiệm năng lượng hơn. Nhờ đó, thiết bị có thể hoạt động lâu hơn vài giờ so với iPhone 11 trong nhiều tình huống sử dụng.

Ngoài ra, iPhone 17 hỗ trợ sạc nhanh có dây và sạc không dây MagSafe. Trong khi đó, iPhone 11 vẫn sử dụng cổng Lightning và không hỗ trợ MagSafe, đồng thời tốc độ sạc chậm hơn.

Khi nào nên nâng cấp?

Nếu người dùng đã sử dụng iPhone 11 từ năm 2019, thiết bị này đã mang lại giá trị sử dụng khá dài.

Tuy nhiên, đến năm 2026, iPhone 11 bắt đầu tiến gần tới giới hạn vòng đời hỗ trợ phần mềm, không có kết nối 5G và gặp nhiều hạn chế khi xử lý các ứng dụng hiện đại. Thiết bị vẫn đáp ứng các nhu cầu cơ bản như chụp ảnh đơn giản, lướt web hoặc mạng xã hội nhưng khó đáp ứng tốt các tác vụ nặng hơn.

Trong khi đó, iPhone 17 mang lại nhiều cải tiến về màn hình, hiệu năng, camera và pin. Khoảng cách công nghệ giữa hai thế hệ sau 6 năm cho thấy sự thay đổi đáng kể của smartphone hiện đại. Với những người dùng cần thiết bị mạnh hơn cho nhu cầu sử dụng lâu dài, việc nâng cấp lên thế hệ iPhone mới có thể mang lại trải nghiệm ổn định hơn trong những năm tiếp theo.