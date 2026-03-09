Vì sao điện thoại sạc chậm dù dùng sạc nhanh?

Chẳng hạn, iPhone 17 hỗ trợ sạc với công suất lên đến 40W, trong khi Galaxy S26 Ultra có thể đạt tới 60W. Tuy nhiên, không ít người dùng gặp phải tình trạng điện thoại sạc chậm hơn mong đợi, ngay cả khi sử dụng bộ sạc nhanh.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng tin vui là hầu hết đều có thể khắc phục. Để xác định nguyên nhân, người dùng cần kiểm tra toàn bộ quá trình sạc, từ điện thoại, pin, cáp, bộ chuyển đổi nguồn cho đến môi trường xung quanh. Môi trường có thể bao gồm ổ cắm điện, pin dự phòng, nhiệt độ và các hoạt động đang diễn ra trên điện thoại trong khi sạc.

Kiểm tra điện thoại và phụ kiện sạc

Sau thời gian dài sử dụng, cổng sạc có thể bị bám bụi làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc. Nếu điện thoại bị ướt, hãy để khô trước khi sạc. Trong trường hợp này, sạc không dây có thể là giải pháp tạm thời để khắc phục sự cố.

Tiếp theo, cáp sạc cũng là một yếu tố quan trọng. Người dùng được khuyến cáo nên sử dụng cáp đi kèm với điện thoại vì nó thường hỗ trợ tốc độ sạc nhanh. Nếu sử dụng cáp của bên thứ ba, hãy đảm bảo nó hỗ trợ USB Power Delivery (USB PD) và có công suất đầu ra tối ưu. Đừng quên kiểm tra bộ sạc, vì nhiều điện thoại không đi kèm bộ sạc trong hộp. Để sạc iPhone với công suất 40W, người dùng cần sử dụng bộ sạc tương ứng.

Môi trường và tình trạng pin

Ngoài phụ kiện, môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ sạc, do đó hãy thử sạc điện thoại ở các ổ cắm khác nhau để xác định xem có vấn đề gì với ổ cắm hiện tại hay không. Nhiệt độ cũng là yếu tố cần lưu ý, tốt hơn hết người dùng nên tránh để điện thoại tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và đảm bảo không gian xung quanh mát mẻ.

Nếu sử dụng điện thoại trong khi sạc, điều này có thể làm tăng nhiệt độ và ảnh hưởng đến quá trình sạc, do đó hãy tắt màn hình và để điện thoại nguội bớt trước khi tiếp tục sạc. Kiểm tra các cài đặt sạc pin trên điện thoại cũng là một bước quan trọng.

Cuối cùng, nếu đã thử tất cả các biện pháp mà điện thoại vẫn sạc chậm, có thể pin đã gặp vấn đề bởi hư hỏng vật lý hoặc tuổi thọ pin có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Trong trường hợp này, hãy mang điện thoại đến trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để kiểm tra và thay thế pin nếu cần thiết.

Việc nắm rõ các nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng sạc chậm sẽ giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng smartphone của mình.