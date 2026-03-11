7 lý do khiến iPhone 18 Pro đáng để iFan dốc túi vào thu này

Apple dự kiến ​​ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới vào tháng 9 và chiếc iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được công bố muộn hơn - vào mùa xuân năm 2027.

Ảnh minh họa.

Theo các tin đồn, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ mang đến một số thay đổi dù không khác nhiều về thiết kế so với iPhone 17 Pro. Dưới đây là những nâng cấp dự kiến có trên cặp flagship này.

1. Vùng Dynamic Island nhỏ hơn

iPhone 18 Pro có thể không loại bỏ hoàn toàn vùng Dynamic Island nhưng theo báo cáo, yếu tố thiết kế này có thể nhỏ hơn. Kể từ khi Apple đưa vùng Dynamic Island lên iPhone, kích thước của chúng vẫn giữ nguyên. "Nhà Táo" có thể tích hợp một số linh kiện Face ID dưới màn hình, giúp kích thước tổng thể của Dynamic Island nhỏ hơn.

Ảnh minh họa.

Một số tin đồn cho rằng, khu vực Dynamic Island trên các mẫu iPhone 18 Pro có thể nhỏ hơn khoảng 35% so với iPhone 17 Pro.

2. Khẩu độ thay đổi cho camera chính

Các tin đồn cho biết thêm, Apple đang giới thiệu một tính năng giống máy ảnh DSLR cho iPhone 18 Pro Max và camera chính của iPhone 18 Pro. Khẩu độ thay đổi sẽ cho phép iPhone 18 Pro điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy thuộc vào điều kiện.

Với khẩu độ thay đổi, người dùng sẽ có khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn.

3. Chip A20 Pro

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị bộ vi xử lý mới nhất và nhanh nhất của Apple, A20 Pro. Đây là chip đầu tiên được sản xuất trên quy trình 2nm, giúp cải thiện đáng kể về hiệu năng và hiệu quả.

iPhone 17 Pro.

Chip A20 Pro sẽ chứa một chip mạng được cải tiến, có thể là N2. Apple đã giới thiệu chip N1 của riêng mình với dòng iPhone 17 và chip mới này sẽ tiếp tục cải thiện hiệu quả năng lượng và hiệu suất khi kết nối Wi-Fi.

4. Modem di động của Apple

Apple sẽ mang modem di động C2 đến iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Công ty có trụ sở tại Cupertino đã giới thiệu C1 với iPhone 16e và C1X với iPhone Air nhưng các modem đó không hỗ trợ 5G mmWave. Theo báo cáo, C2 sẽ có khả năng này.

Modem do Apple tự sản xuất có khả năng hoạt động rất hiệu quả, cung cấp thời lượng pin tốt hơn. Một số tin đồn cho thấy C2 cũng có thể hỗ trợ kết nối 5G qua vệ tinh, đảm bảo người dùng có thể kết nối internet dù ở bất cứ đâu.

5. Pin lớn hơn

Không ít tin đồn cho thấy, iPhone 18 Pro có thể sở hữu viên pin lớn hơn, khoảng 5.200 mAh. Trước đó, iPhone 17 Pro Max có viên pin 5.088 mAh. Rõ ràng, đây không phải là một "bước nhảy vọt" lớn nhưng sẽ giúp cải thiện thời lượng pin thực tế.

6. Nhiều màu sắc hấp dẫn hơn

Apple sẽ tiếp tục xu hướng của iPhone 17 Pro với những màu sắc thú vị. Lần này, các nguồn tin cho hay, "Táo Khuyết" đã thử nghiệm các màu nâu, tím và đỏ tía cho cặp iPhone 18 Pro.

Màu sắc dự kiến của iPhone 18 Pro.

Thiết kế mặt sau của bộ đôi iPhone 18 Pro ​​sẽ vẫn khá nhất quán với iPhone 17 Pro. Hãng sẽ thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ để tạo ra vẻ ngoài hài hòa hơn giữa các bộ phận bằng nhôm và kính, khiến thiết kế "hai tông màu" ít nổi bật hơn so với trên iPhone 17 Pro.

7. Giá bán

Hiện tại, các tin đồn cho thấy, Apple đang nỗ lực giữ giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ở mức tương đương với các phiên bản tiền nhiệm. Công ty đang làm điều đó bất chấp chi phí RAM ngày càng tăng và một số "đối thủ" cạnh tranh như Samsung đã tăng giá các sản phẩm chủ lực mới nhất.

Theo báo cáo, công ty có trụ sở tại Cupertino sẽ giữ giá iPhone 18 Pro ổn định bằng cách tập trung vào quản lý chi phí. Nếu Apple thành công trong việc này, điều đó sẽ càng làm cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nổi bật hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.