Bất chấp nhiều lời chê, nhu cầu dòng iPhone 17 vẫn cực ấn tượng

Nhà phân tích Apple Ming-Chi Kuo cho rằng, nhu cầu đối với dòng iPhone 17 mới rất lớn, số lượng đơn đặt hàng ban đầu vượt xa iPhone 16 năm ngoái.

Ông chỉ ra dấu hiệu rõ ràng cho thấy iPhone 17 Pro Max là sản phẩm chủ lực đồng thời cũng thừa nhận rằng nhu cầu đối với iPhone Air sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian…

Dòng iPhone 17.

Để thực hiện phân tích của mình, ông Kuo đã xem xét hai yếu tố. Thứ nhất là khối lượng sản xuất của từng mẫu iPhone thông qua các nguồn trong chuỗi cung ứng. Thứ hai là thời gian giao hàng giảm nhanh như thế nào sau khi dòng sản phẩm được bán ra.

Ông kết luận rằng nhu cầu đối với ít nhất ba mẫu iPhone 17 là rất lớn.

Xét về tổng khối lượng sản xuất trong quý 3 cho các mẫu iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro và iPhone 17 tiêu chuẩn, thế hệ iPhone 17 cao hơn khoảng 25% so với "gia đình" iPhone 16 trong cùng kỳ năm trước nhưng thời gian giao hàng chỉ tăng khoảng một tuần. Điều này cho thấy nhu cầu đặt hàng trước của iPhone 17 Series tổng thể mạnh hơn.

iPhone 17 Pro Max

Ông Kuo cho biết, có bằng chứng rất rõ ràng cho thấy iPhone 17 Pro Max đang bán rất "chạy".

CEO Apple - Tim Cook.

Ước tính, sản lượng iPhone 17 Pro Max trong Quý 3/2025 cao hơn khoảng 60% so với iPhone 16 Pro Max trong cùng kỳ năm ngoái nhưng thời gian giao hàng vẫn tương đương.

iPhone Air

Tại Việt Nam, người dùng iPhone Air có thể mua ngay hôm nay. Điều này cho thấy Apple đã đánh giá quá cao nhu cầu đối với mẫu iPhone siêu mỏng, bóng bẩy mới của mình. Nhiều phiên bản đều có sẵn để giao hàng vào ngày 19/9.

Tuy nhiên, mức độ phổ biến của mẫu iPhone siêu mỏng mới chưa thể đánh giá dựa trên nhu cầu ban đầu. Đó là bởi Apple chưa từng tung ra sản phẩm nào được định vị như iPhone Air trước đây. Vì vậy, việc quan sát xu hướng nhu cầu sau giai đoạn bán hàng đầu tiên sẽ khách quan hơn.