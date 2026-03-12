Camera 200MP là chi tiết thừa thãi trên smartphone?

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, điều thừa thãi lớn nhất của một chiếc điện thoại thông minh vào năm 2026 chính là những nâng cấp phần cứng vô nghĩa. Việc sở hữu một chiếc điện thoại sang trọng với cấu hình khủng vẫn là điều tuyệt vời nhất nhưng không hề hợp lý trong nền kinh tế hiện nay.

Ảnh minh họa.

Do khủng hoảng linh kiện, điện thoại thông minh đang trở nên đắt đỏ hơn trong năm nay, bất kể những nâng cấp phần cứng. Vì thế, các nhà sản xuất nên tập trung vào những cải tiến phần cứng có ý nghĩa.

Tuy nhiên, theo một báo cáo gần đây từ nguồn tin đáng tin cậy Digital Chat Station, một nhà sản xuất Trung Quốc giấu tên đang thử nghiệm hệ thống ba camera với ba cảm biến 200MP. Một trong số đó là cảm biến 1/1.56 inch được sử dụng cho camera góc siêu rộng, đây chắc chắn là ý tưởng phần cứng điên rồ.

Nên dừng "cơn sốt" megapixel

Sau nhiều thập kỷ cải tiến camera điện thoại thông minh, nhiều thương hiệu vẫn tập trung vào số lượng megapixel để quảng cáo. Thực tế, nhiều megapixel hơn không đảm bảo mang tới hình ảnh tốt hơn. Đối với hầu hết mọi người, một bức ảnh có độ phân giải 12MP là quá đủ. Chúng thường chiếm khoảng 5 MB và việc chỉnh sửa yêu cầu ít tài nguyên hơn so với hình ảnh 200MP - thường có dung lượng 30 MB.

Galaxy S26 Ultra.

Thực tế, camera không đem lại hình ảnh chất lượng 200MP. Camera chính của Galaxy S26 Ultra có cảm biến 200MP nhưng mặc định chỉ cho ra ảnh 12MP, tương tự như camera tele 200MP của Xiaomi 17 Ultra cho ra ảnh 12.5MP. Ngay cả cảm biến 48MP nhỏ hơn của iPhone 17 Pro cũng cho ra ảnh 24MP theo mặc định. Đó là vì tất cả các camera đều kết hợp dữ liệu từ nhiều pixel thành một để có được hình ảnh chất lượng cao hơn.

Ẩn sâu trong cài đặt camera nâng cao của tất cả các điện thoại là các tùy chọn để chụp ảnh độ phân giải đầy đủ. Nhưng trừ khi bạn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ảnh 200MP là quá mức cần thiết.

Độ phân giải cao ở camera góc siêu rộng là không cần thiết

Cảm biến lớn hơn có thể thu được nhiều ánh sáng hơn, mang đến hình ảnh tốt hơn trong nhiều điều kiện hơn. Nếu có hai cảm biến hiện đại với cùng độ phân giải và cùng khả năng xử lý hình ảnh, cảm biến có kích thước vật lý lớn hơn gần như chắc chắn sẽ chụp được ảnh tốt hơn.

Cảm biến độ phân giải cao cho phép các nhà sản xuất cung cấp khả năng zoom kỹ thuật số tốt hơn cho camera. Ví dụ, iPhone Air chỉ có một camera 12MP nhưng lại cho phép zoom kỹ thuật số 2x. Các nhà sản xuất khác sử dụng cách tiếp cận tương tự để có thêm tùy chọn zoom từ camera tele với cảm biến độ phân giải cao, và điều đó rất hợp lý. Mặc dù những hình ảnh đó có chất lượng thấp hơn so với những hình ảnh được chụp khi sử dụng toàn bộ cảm biến nhưng vẫn hữu ích.

iPhone 17 Pro.

Tăng cường khả năng zoom kỹ thuật số của camera là lý do chính để sử dụng cảm biến có độ phân giải cao hơn trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, lợi ích đó sẽ bị mất đi trên camera siêu rộng. Nói cách khác, việc thêm camera siêu rộng 200 MP vào điện thoại sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào.

Người dùng cần những nâng cấp thực sự ý nghĩa

Tất nhiên, việc cải thiện camera điện thoại thông minh là đáng hoan nghênh nhưng điều đó không có nghĩa là người dùng cần độ phân giải cao hơn. Đối với camera góc siêu rộng, khi được nâng cấp, chúng sẽ có ống kính tốt hơn và khả năng xử lý được cải thiện, giảm hiện tượng méo hình và độ sắc nét thấp. Ống kính chất lượng cao hơn, khả năng xử lý được cải thiện và cảm biến lớn hơn về mặt vật lý sẽ cải thiện mọi camera.

Tuy nhiên, khi giá điện thoại thông minh ngày càng tăng, hầu hết người dùng sẽ trở nên chọn lọc hơn khi mua hàng. Nếu các nhà sản xuất muốn giành được lòng tin của người dùng, họ cần chứng minh được rằng những nâng cấp đó xứng đáng với giá tiền. Việc thêm một cảm biến 200MP thứ ba chắc chắn không phải là điều hợp lý.