Trung Quốc ra mắt sợi carbon siêu bền nhỏ hơn 1/10 sợi tóc đầu tiên trên thế giới

Với đường kính nhỏ hơn 1/10 sợi tóc người, sợi carbon cấp T1200 có độ bền kéo gấp khoảng 10 lần thép thông thường, nhưng chỉ nặng bằng 1/4 thép, cho thấy đặc điểm nổi bật kết hợp giữa trọng lượng nhẹ và độ bền cao.

Sợi carbon siêu bền cấp T1200 này do Tập đoàn Vật liệu xây dựng Quốc gia Trung Quốc phát triển và hiện đã là 1 sản phẩm công nghiệp có thể sản xuất hàng loạt ở mức 100 tấn. Điều này đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được công suất sản xuất hàng loạt sợi carbon ở cấp độ này.

Sợi carbon siêu bền cấp T1200 - Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Ông Trần Thu Phi, phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển sợi carbon cấp T1200, trong một chia sẻ trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, so với thế hệ trước là sợi carbon cấp T1100, loại sợi carbon siêu bền này có độ bền kéo tăng hơn 14%. Với đặc tính cực nhẹ và độ bền cao, sợi carbon cấp T1200 có thể giúp giảm trọng lượng hơn 10% trong các thiết bị liên quan, và có triển vọng ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp chiến lược mới nổi như hàng không vũ trụ thương mại, kinh tế tầm thấp và robot hình người.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là loại sợi carbon được sản xuất công nghiệp có độ bền cao nhất trên thế giới hiện nay. Là một vật liệu quan trọng không thể thiếu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, thiết bị cao cấp và năng lượng mới, sợi carbon siêu bền từ lâu đã là một lĩnh vực quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ vật liệu toàn cầu.