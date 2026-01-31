iPhone 17 đang trở nên đáng mua hơn bao giờ hết

Sau nhiều lần trì hoãn, các tính năng trí tuệ nhân tạo từng được Apple công bố từ năm 2024 có thể sắp trở thành hiện thực trên iPhone. Nếu những thông tin mới nhất chính xác, thế hệ iPhone 17 và cả các mẫu iPhone gần đây sẽ sớm nhận được bản nâng cấp đáng kể về trợ lý ảo và khả năng xử lý thông minh, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược AI của hãng.

Dòng iPhone 17.

Tại hội nghị WWDC 2024, Apple từng giới thiệu loạt tính năng “Apple Intelligence” cùng một phiên bản Siri mới có khả năng hiểu ngữ cảnh, liên kết dữ liệu giữa các ứng dụng và thực hiện tác vụ phức tạp dựa trên thông tin cá nhân của người dùng lưu trong máy. Tuy nhiên, sau màn trình diễn đó, tiến độ triển khai thực tế khá chậm và thậm chí video minh họa cũng bị gỡ khỏi các kênh chính thức, khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng hoàn thiện của hệ thống này.

Hợp tác với Google để tăng tốc AI

Theo các nguồn tin mới, Apple đã quyết định hợp tác với Google để sử dụng mô hình AI Gemini cho một số tính năng cốt lõi của Siri và Apple Intelligence. Thay vì chỉ dựa vào các mô hình tự phát triển, Apple tạm thời tận dụng công nghệ đã hoàn thiện hơn từ bên ngoài để rút ngắn khoảng cách với các đối thủ đang đi nhanh trong lĩnh vực AI trên smartphone.

Trong phiên bản Siri mới, các khả năng như hiểu ngữ cảnh cuộc hội thoại, phối hợp giữa ứng dụng hệ thống và ứng dụng bên thứ ba hay truy xuất thông tin từ dữ liệu cá nhân trên máy sẽ được vận hành dựa nhiều vào Gemini. Điều này không có nghĩa Apple từ bỏ việc phát triển AI riêng nhưng trong giai đoạn chuyển tiếp, người dùng có thể hưởng lợi từ một nền tảng đã chứng minh được năng lực thực tế.

Động thái này giúp các thiết bị như iPhone 17, iPad hay Mac bắt kịp những tính năng thông minh mà người dùng Android cao cấp đã quen thuộc.

Ảnh minh họa.

Với người dùng phổ thông, giá trị thực tế nằm ở việc giảm thao tác thủ công. Thay vì phải mở từng ứng dụng để tìm thông tin hoặc tự ghép các bước lại với nhau, người dùng có thể yêu cầu trợ lý thực hiện trọn vẹn một nhiệm vụ, ví dụ như tìm email có file đính kèm, lưu file vào thư mục cụ thể rồi nhắc lịch xử lý sau đó.

Siri mới có thể được trình diễn ngay trong vài tuần tới

Một báo cáo gần đây cho biết Apple có thể giới thiệu bản Siri cải tiến ngay trong tháng tới, sớm hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Nhiều khả năng đây sẽ là màn trình diễn trực tiếp khả năng của Siri mới thay vì chỉ là video minh họa dàn dựng như trước đây.

Dù vậy, việc trình diễn không đồng nghĩa toàn bộ tính năng sẽ lập tức có mặt trên mọi iPhone. Kịch bản dễ xảy ra hơn là Apple tung ra bản thử nghiệm trong các phiên bản beta của iOS tiếp theo, cho phép người dùng trải nghiệm dần trước khi phát hành rộng rãi.

Nếu lộ trình quen thuộc được giữ nguyên, các bản beta có thể xuất hiện trước, phiên bản chính thức hoàn thiện sẽ đi kèm bản cập nhật lớn vào cuối năm. Điều này đồng nghĩa người dùng iPhone 17 có thể sớm dùng thử các tính năng AI mới.

Trong thời gian qua, Apple đã mất một số nhân sự chủ chốt trong mảng AI vào tay các công ty công nghệ khác. Đồng thời, nhiều phân tích cho rằng nếu tiếp tục chậm chân, lợi thế hệ sinh thái của Apple có thể bị xói mòn khi người dùng ngày càng coi trọng các tính năng thông minh trên thiết bị cá nhân.

Bản nâng cấp phần mềm làm thay đổi giá trị thiết bị hiện có

Với việc nâng cấp AI thông qua cập nhật phần mềm, giá trị sử dụng của iPhone 17 và một số mẫu iPhone gần đây có thể tăng lên đáng kể.

Ảnh minh họa.

Với người đang dùng iPhone đời cũ hơn vài năm, đây có thể là thời điểm hợp lý để nâng cấp. Thay vì chỉ nhanh và mạnh hơn, iPhone sẽ “hiểu” người dùng hơn và tự động hóa được nhiều tác vụ hàng ngày.

Ngoài ra, người dùng không cần thay iPhone ngay mà vẫn có thể hưởng lợi nếu thiết bị của họ nằm trong danh sách hỗ trợ. Cách tiếp cận này giúp kéo dài vòng đời sử dụng thiết bị, giảm áp lực phải liên tục mua iPhone mới chỉ để có tính năng mới.

Trong ngắn hạn, bước hợp tác với Google giúp Apple giải quyết bài toán thực tế: đưa nhanh các tính năng AI hữu ích đến tay người dùng. Trong dài hạn, câu hỏi còn lại là liệu các mô hình AI do chính Apple phát triển có đủ trưởng thành để thay thế vai trò của đối tác hay không.