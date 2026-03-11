Những mẫu MacBook giá rẻ đáng mua nhất hiện nay

MacBook Air M1 2020 - 17,5 triệu đồng

Đứng đầu danh sách MacBook giá rẻ, không thể không nhắc đến MacBook Air M1 2020 đẳng cấp với hàng loạt tính năng nổi bật. Sở hữu cấu hình mạnh mẽ với con chip M1 do Apple tự sản xuất thay vì sử dụng chip Intel như các dòng máy trước 2020.

Nhờ đó, dòng MacBook này được nâng cấp hiệu năng mạnh mẽ hơn với con chip Apple M1 Silicon cực kỳ mạnh mẽ sản xuất trên tiến trình 5nm hiện đại nhất, với 16 tỷ bóng bán dẫn, CPU 8 nhân, GPU 7 nhân, Neutral Engine và RAM 8GB được tích hợp trên cùng 1 bảng mạch duy nhất.

Một điểm cộng khác của máy đó chính là thiết kế màn hình với tấm nền Retina kích thước 13.3 inch với độ phân giải 2K+ (2.560 x 1.600 pixel), cho đến hiện nay thì thông số này vẫn đủ cạnh tranh tốt so với nhiều dòng laptop cùng phân khúc trên thị trường, mang lại khả năng hiển thị hình ảnh vô cùng sắc nét, giữ được độ chi tiết cao. Cùng độ sáng 365 nit hiển thị màu sắc trung thực trong nhiều điều kiện thiếu sáng khác nhau.

MacBook Pro M1 2020 - 20,5 triệu đồng

MacBook Pro M1 là một trong những siêu phẩm đầu tiên được Apple sử dụng chip Apple Silicon trên nền tảng ARM. Máy có thiết kế bằng kim loại nhôm nguyên khối cao cấp, nặng 1.4kg, logo Apple được khắc laser tinh xảo mang đến phong cách tinh tế và gọn nhẹ.

MacBook Pro M1 cũng sở hữu Touch Bar thay thế dãy phím chức năng, cùng Touch ID tích hợp trên nút nguồn tăng tính bảo mật. Máy được trang bị màn hình LED-backlit với kích thước 13.3 inch trên nền tảng công nghệ IPS với độ phân giải 2560 x 1600 với 227 PPI hỗ trợ dải màu P3 Wide Color với độ sáng đến 500 nits kèm công nghệ True Tone giúp bảo vệ mắt học sinh sinh viên khi dùng lâu tốt hơn.

MacBook Pro M1 sở hữu bộ chip Apple M1 8 nhân xung nhịp 3.2GHz, 4 nhân hiệu suất cao, 4 nhân tiết kiệm điện, tích hợp 16 lõi Neural Engine. Đây cũng là bộ chip có hiệu năng trên mỗi watt tốt nhất thế giới bởi khả năng xử lý khối lượng tác vụ phức tạp vô cùng mượt mà.

MacBook Air M2 2022 - 22,5 triệu đồng

MacBook Air M2 sở hữu thiết kế gọn nhẹ, tinh tế và thanh thoát giúp người dùng có thể tự tin mang theo thuyết trình, học tập, làm việc nhóm ở bất cứ đâu.

Điểm nổi bật nhất phải kể đến ở dòng máy này chính là con chip được Apple nâng cấp từ dòng M1 đầu tay đã từng gây tiếng vang lớn. Tiếp nối sự thành công ấy, chip M2 gồm CPU 8 nhân và GPU 10 nhân, dòng chip này giúp nâng cấp tốc độ xử lý nhanh hơn 18% về xử lý đa tác vụ, tốc độ xử lý đồ họa nhanh hơn 35% so với chip M1 tiền nhiệm.

Cùng với đó, Apple cũng nâng cấp bộ RAM lên 24GB vô cùng ấn tượng cùng được hỗ trợ encode và decode ProRes, được đánh giá là có sức mạnh ngang với dòng Pro 13 inch.

MacBook Air M2 2022 còn được trang bị công nghệ sạc cao cấp MagSafe 3 cùng với 3 cổng USB Type C Thunderbolt và jack cắm 3.5mm.

MacBook Air M3 2024 - 25,5 triệu đồng

Đối với người dùng làm việc đồ hoạ, code, cần một chiếc MacBook cấu hình mạnh mẽ thì MacBook Air M3 2024 sẽ là chiếc MacBook dành cho bạn. Máy sở hữu thiết kế với công nghệ anode hóa cải tiến mới trên màu Midnight tiền nhiệm giúp khắc phục tình trạng bán vân tay, giảm thiểu vết bẩn nhưng vẫn giữ được nét đẹp vô cùng sang trọng.

Về mặt hiệu năng, đây chắc hẳn là điểm nổi bật nhất của mẫu máy khi sở hữu bộ vi xử lý Apple M3 mạnh mẽ. Đây là phiên bản cơ bản thuộc dòng chip Apple M3 Series từng được giới thiệu trên dòng Pro M3 năm 2023. Apple nâng cấp chip M3 với CPU 8 nhân cùng 5 nhân hiệu suất, 4 nhân tiết kiệm điện năng.

Với bộ thông số này, hiệu suất của MacBook Air M3 nâng cấp vượt trội hẳn 20% so với phiên bản chip Apple M2 tiền nhiệm. Do đó, khả năng xử lý đa tác vụ từ mở nhiều tab văn phòng đến xử lý các phần mềm đồ họa phức tạp vẫn giữ được hiệu suất ổn định, mượt mà.