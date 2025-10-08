"Kẻ hủy diệt" OnePlus 15 tung hình ảnh nhá hàng cực ấn tượng

OnePlus 15 sắp ra mắt. Mới đây, OnePlus đã hé lộ về chiếc flagship tiếp theo của mình thông qua 1 loạt hình ảnh quảng cáo, để lộ thiết kế mới.

OnePlus 15 với màu Bão Cát

Những hình ảnh nhá hàng mới nhất một lần nữa tập trung vào một màu sắc đặc biệt – Bão Cát (Sand Storm), lựa chọn nổi bật nhất của mẫu smartphone cao cấp này. Điện thoại sở hữu thân máy kim loại được xử lý bằng công nghệ oxy hóa hồ quang vi mô đạt chuẩn hàng không vũ trụ.

OnePlus 15.

Nói một cách đơn giản, đó là một lớp phủ cao cấp, mang lại cảm giác như gốm và độ bền vượt trội. Đây là kết cấu thường gặp trên máy bay hoặc thiết bị công nghiệp, được thiết kế để chống trầy xước và mài mòn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Từ những hình ảnh mới, chúng ta có thể thấy OnePlus 15 có thiết kế khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm OnePlus 13. Thay đổi lớn nhất nằm ở cụm camera hình chữ nhật mới ở mặt sau, có nhiều tương đồng với OnePlus 13T.

Dự kiến, chiếc flagship sẽ có thêm các màu Tím, Đen và Titan.

Thời gian ra mắt: sớm hơn

Khi OnePlus bắt đầu tung ra những thông tin nhá hàng, điều đó thường có nghĩa là ngày ra mắt của chiếc smartphone đó đã gần kề. Dự kiến, OnePlus 15 sẽ được trình làng tại Trung Quốc vào ngày 27/10.

OnePlus 15 sẽ có khả năng nhiếp ảnh ấn tượng.

Điều thú vị hơn nữa là việc ra mắt toàn cầu có thể diễn ra vào ngày 13/11, sớm hơn nhiều so với thông lệ của OnePlus. Thay vì cạnh tranh trực tiếp với Samsung, công ty đã đặt OnePlus 15 vào vị trí giữa thời điểm ra mắt dòng iPhone 17 và Galaxy S26. Đây là một bước đi thông minh – giúp OnePlus có cơ hội thu hút sự chú ý của người dùng đang cân nhắc giữa hai "đối thủ" nặng ký này.

Cấu hình mạnh mẽ

OnePlus 15 sẽ là một bản nâng cấp đáng kể so với OnePlus 13. Có tin đồn cho rằng, máy sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và RAM ít nhất 12 GB. Thời lượng pin cũng sẽ được cải thiện đáng kể, viên pin có dung lượng 7.300mAh, hỗ trợ sạc có dây 120W và sạc không dây 50W.

OnePlus 15 có cấu hình cực mạnh.

Về camera, máy sẽ sở hữu cụm 3 camera sau 50 MP. Màn hình cũng có thể được nâng cấp nhẹ - kích cỡ 6,78 inch với tần số quét 165Hz, hoàn hảo cho việc cuộn trang mượt mà và chơi game.