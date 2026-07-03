10 triệu chiếc iPhone Ultra sẽ được lên kệ trong năm nay

Apple đang tăng tốc kế hoạch tham gia thị trường smartphone màn hình gập. Theo Nikkei Asia, hãng đã yêu cầu các đối tác trong chuỗi cung ứng chuẩn bị sản xuất khoảng 10 triệu chiếc iPhone Ultra màn hình gập, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó ở mức 7–8 triệu máy.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Nếu thông tin này chính xác, mục tiêu sản xuất mới của hãng sẽ cao hơn khoảng 30% so với các ước tính trước đây, cho thấy Apple kỳ vọng lớn vào sức hút của dòng sản phẩm này. Cùng với iPhone Ultra, Apple cũng sẽ sản xuất khoảng 70 triệu chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, nâng tổng số iPhone mới trong nửa cuối năm 2026 lên khoảng 80 triệu máy.

Báo cáo cũng cho biết, tổng lượng iPhone được Apple đặt hàng sản xuất trong cả năm 2026 có thể đạt 220 triệu chiếc, tiệm cận dự báo gần 240 triệu máy của hãng nghiên cứu thị trường IDC.

Một nguồn tin khác cho biết, Apple đã yêu cầu một số nhà cung cấp chuẩn bị năng lực sản xuất lên tới 85 triệu chiếc iPhone mới trong nửa cuối năm 2026. Đồng thời, hãng cũng yêu cầu giữ lại một số linh kiện phổ biến đang sử dụng trên dòng iPhone 17 để phục vụ quá trình sản xuất các mẫu iPhone 18 Pro, nhằm chủ động nguồn cung.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Về giá bán, iPhone Ultra sẽ nằm ở phân khúc siêu cao cấp. Theo IDC, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thể có giá bán trung bình khoảng 2.500 USD (khoảng 65,7 triệu đồng), các phiên bản bộ nhớ cao hơn sẽ được bán với mức giá lên tới 3.000 USD (khoảng 78,8 triệu đồng).

Nếu mức giá này trở thành hiện thực, iPhone Ultra sẽ là mẫu iPhone đắt nhất trong lịch sử của Apple. Điều này cũng phản ánh chi phí sản xuất cao của smartphone màn hình gập, vốn sử dụng màn hình dẻo, bản lề phức tạp cùng nhiều linh kiện chuyên biệt.

Theo các thông tin rò rỉ hiện nay, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra trong sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 9. Tuy nhiên, iPhone Ultra có thể được mở bán muộn hơn.

Ở chiều ngược lại, "Nhà Táo" sẽ thay đổi chiến lược phát hành đối với dòng iPhone tiêu chuẩn. Thay vì ra mắt iPhone 18 cùng thời điểm với các mẫu Pro, hãng sẽ lùi thời điểm giới thiệu sang mùa xuân năm 2027. Điều này đồng nghĩa iPhone 17 sẽ có vòng đời trên thị trường khoảng 18 tháng thay vì chu kỳ 12 tháng như trước đây.

Nguồn tin cũng cho biết, Apple có thể tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm iPhone Air. Sau khi thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào tháng 9/2025, một phiên bản kế nhiệm sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm 2026, góp phần đa dạng hóa danh mục iPhone bên cạnh các mẫu iPhone Pro và dòng iPhone màn hình gập mới.