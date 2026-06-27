iPhone Ultra chưa ra mắt, iPhone Ultra 2 đã bị rò rỉ thông tin

Apple đang tăng tốc kế hoạch phát triển dòng iPhone màn hình gập. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, không chỉ chuẩn bị ra mắt iPhone Ultra đầu tiên trong năm nay, hãng còn đã "bật đèn xanh" cho dự án iPhone Ultra 2, dự kiến xuất hiện vào năm 2027.

Động thái này cho thấy Apple có thể xem điện thoại màn hình gập là một dòng sản phẩm chiến lược thay vì chỉ là một phép thử như nhiều dự đoán trước đây.

iPhone Ultra 2 đã bước vào giai đoạn phát triển

Theo nguồn tin Digital Chat Station, sau khi Apple giải quyết được các vấn đề liên quan đến bản lề của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, thiết bị đã được đưa vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và nhiều khả năng sẽ ra mắt trong tháng 9 năm nay. Đáng chú ý, nguồn tin này cho biết iPhone Ultra 2 cũng đã được Apple phê duyệt để phát triển.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Trước đó, nhà nhân tích Mark Gurman của Bloomberg cũng từng cho biết Apple đang phát triển mẫu iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai với tên mã V78, dự kiến ra mắt cùng dòng iPhone 20 vào năm 2027.

Theo Digital Chat Station, iPhone Ultra 2 sẽ sở hữu màn hình gập lớn hơn so với thế hệ đầu nhưng vẫn sử dụng cùng công nghệ màn hình. Mẫu iPhone Ultra đầu tiên sẽ được trang bị màn hình OLED gập M16 kích thước 7,8 inch do Samsung cung cấp. Đây là một trong những màn hình OLED tiên tiến hiện nay, vì vậy việc Apple tiếp tục sử dụng thế hệ màn hình này được cho là nhằm kiểm soát chi phí linh kiện thay vì phát triển công nghệ hoàn toàn mới.

Apple đặt kỳ vọng vào thị trường điện thoại màn hình gập

Việc nhanh chóng triển khai thế hệ kế tiếp được xem là dấu hiệu cho thấy Apple khá tự tin vào tiềm năng của iPhone Ultra. Theo dự báo của Counterpoint Research, thị trường smartphone màn hình gập có thể tăng trưởng khoảng 20% trong năm 2026, một phần nhờ sự tham gia của Apple.

Các tin đồn hiện cho biết, iPhone Ultra sẽ sở hữu nhiều điểm khác biệt so với các mẫu iPhone truyền thống. Thiết bị được kỳ vọng quay trở lại với Touch ID, tính năng đã biến mất trên iPhone kể từ dòng iPhone 8, đồng thời được trang bị viên pin lớn nhất trên iPhone.

Tuy nhiên, việc iPhone Ultra có đủ sức cạnh tranh với các mẫu điện thoại màn hình gập đã có chỗ đứng trên thị trường như Galaxy Z Fold 7 hay không vẫn còn chưa ngã ngũ. Theo nhiều báo cáo, Galaxy Z Fold 7 hiện là mẫu điện thoại màn hình gập bán nhanh nhất của Samsung tại thị trường Tây Âu.

Tin đồn về iPhone Ultra 2.

Bên cạnh thông tin về iPhone Ultra 2, Digital Chat Station cũng cho biết, tương lai của dòng iPhone Air vẫn chưa thực sự rõ ràng. Theo nguồn tin này, việc Apple có tiếp tục phát triển iPhone Air 3 hay không sẽ phụ thuộc vào doanh số của iPhone Air 2.

Một báo cáo từ The Elec dẫn dữ liệu của Mizuho Securities (Nhật Bản) cho biết Apple từng cắt giảm khoảng 1 triệu chiếc iPhone Air do nhu cầu thấp hơn kỳ vọng. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá cao cùng việc chỉ trang bị một camera sau là những nguyên nhân khiến sản phẩm chưa tạo được sức hút.

Các tin đồn hiện nay cho biết, iPhone Air 2 có thể được bổ sung camera sau thứ hai, nhằm tăng tính cạnh tranh. Trong khi đó, mẫu iPhone Ultra đầu tiên được dự đoán sẽ có giá khoảng 2.000 USD (khoảng 52,5 triệu đồng).