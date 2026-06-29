iPhone 18 Pro và iPhone Ultra sẽ được ra mắt vào đầu tháng 9

Những chiếc iPhone sắp ra mắt của Apple vẫn được kỳ vọng sẽ ra mắt theo một lịch trình quen thuộc. Với hàng loạt báo cáo cho rằng giá bán của chúng sẽ tăng, sự hào hứng xung quanh iPhone 18 Pro và iPhone Ultra đã bị lu mờ phần nào.

Mới đây, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho rằng "Nhà Táo" đang tuân theo kịch bản quen thuộc của mình. Dự kiến, các mẫu iPhone mới sẽ được giới thiệu vào ngày 8/9 hoặc ngày 9/9.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Việc hé lộ điện thoại vào đầu tháng 9 cho phép Apple tạo sự chú ý cho ngày phát hành giữa tháng 9, thúc đẩy doanh thu quý 4 và có thời gian để tích trữ hàng trước mùa lễ hội.

Năm nay, việc tăng giá iPhone do trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm giảm bớt sự hào hứng. Apple đã tăng giá hầu hết các sản phẩm ngoại trừ iPhone và có tin đồn rằng dòng sản phẩm mới có thể đắt hơn thế hệ trước khoảng 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng).

Mặc dù iPhone 18 Pro có thể là một bản nâng cấp đáng kể với chip 2nm, khu vực Dynamic Island nhỏ hơn, camera khẩu độ thay đổi và thời lượng pin dài hơn.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

iPhone Ultra sẽ có giá bán khá cao. Hiện vẫn chưa rõ "siêu phẩm" này có đắt hơn các điện thoại màn hình gập hiện tại hay không.

Nhu cầu khổng lồ từ các công ty AI đã tạo ra sự thiếu hụt chip nhớ trầm trọng tới các ngành công nghiệp, từ các công ty game đến các công ty sản xuất điện thoại thông minh.

Đối với người dùng điện thoại thông minh, "cú sốc" tài chính này đến vào thời điểm nhiều người cho rằng AI sẽ không sớm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng điện thoại thông minh. Điều này đặc biệt đúng với iPhone, vốn sẽ được trang bị các tính năng dựa trên chip Gemini của Google.