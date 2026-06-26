Chưa trình làng, iPhone Ultra đã bị lo mất giá nhanh

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ chính thức ra mắt trong vòng chưa đầy ba tháng nữa. Hiện tại, chúng được đồn đoán có tên gọi là iPhone Ultra, là chiếc iPhone đắt nhất từng được phát hành. Giá bán được đồn đoán của iPhone màn hình gập dao động từ 2.000 đến 2.400 USD (từ 52,6 - 63,1 triệu đồng). Đáng chú ý, phiên bản 1TB hoặc 2TB có thể có giá lên tới 2.799 USD (khoảng 73,6 triệu đồng).

Không nên mua smartphone màn hình gập nếu muốn bán đi sau một năm

Theo các chuyên gia công nghệ, người dùng không nên mua iPhone Ultra với hy vọng bán lại nhanh chóng để thu hồi được một phần lớn số tiền đã bỏ ra.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Theo SellCell, trang web so sánh giá điện thoại thông minh và thiết bị điện tử lớn nhất tại Mỹ, điện thoại màn hình gập mất giá nhiều hơn 65% sau 12 tháng so với điện thoại thông minh truyền thống. Một nghiên cứu do SellCell thực hiện dựa trên các điện thoại được phát hành vào năm 2024 cho thấy, trung bình một chiếc điện thoại màn hình gập mất giá 997,69 USD - cao hơn nhiều so với 605,32 USD của một chiếc điện thoại màn hình phẳng thông thường sau một năm.

Ví dụ, sau 1 năm, chiếc Samsung Galaxy Z Fold 6 1TB đã bị giảm 34,5% giá bán. Đáng chú ý, chiếc Moto Razr+ 256GB năm 2024 chỉ còn 28,5% giá bán sau 12 tháng.

Nhìn chung, iPhone giữ được giá trị cao nhất so với các điện thoại khác trong nghiên cứu của SellCell.

Tóm lại, nhìn vào biểu đồ của 10 mẫu điện thoại màn hình gập trong một năm sau khi phát hành, trung bình, chúng mất 64,6% giá trị sau 12 tháng - cao hơn nhiều so với mức 55,3% của smartphone truyền thống. Dựa trên dữ liệu này, nếu iPhone Ultra được bán với giá 2.400 USD (khoảng 63,1 triệu đồng) khi ra mắt, giá trị của chúng có thể chỉ còn 849,60 USD (khoảng 22,3 triệu đồng) sau 12 tháng.

Mặt khác, 9/10 điện thoại giữ được giá trị cao nhất sau 12 tháng là iPhone, dẫn đầu là dòng iPhone 16. Dòng điện thoại này giữ lại 51,5% giá trị sau 12 tháng. Nếu iPhone Ultra được bán với giá 2.400 USD (khoảng 63,1 triệu đồng) và giữ giá tương tự như dòng iPhone 16, chúng sẽ có giá trị 1.236 USD (khoảng 32,5 triệu đồng) sau một năm.

iPhone giữ giá tốt nhất

SellCell đã tính toán tỷ lệ giữ giá trung bình cho các thương hiệu lớn trong nghiên cứu và xếp hạng chúng dựa trên tỷ lệ giữ giá của các mẫu điện thoại năm 2024:

- Apple: iPhone giữ giá tốt nhất sau 12 tháng ở mức 51,5%.

- OnePlus: Điện thoại của nhà sản xuất này giữ được 46,8% giá trị sau 12 tháng.

- Google: Điện thoại Pixel 9 giữ được 40,8% sau một năm, Pixel 9 Fold giữ được 37% giá trị sau 12 tháng.

- Samsung: Dòng flagship Galaxy S25 giữ được 39,5% giá ra mắt, Galaxy Z Fold 6 cùng Galaxy Z Flip 6 giữ được 35,7% giá trị sau một năm.

- Motorola: Điện thoại của nhà sản xuất này chỉ giữ được 24,5% giá trị sau 12 tháng.

So sánh tỷ lệ mất giá của các smartphone cao cấp 2024 sau 1 năm.

Ngoài ra, việc mua một chiếc điện thoại đắt tiền không đảm bảo rằng chúng sẽ có giá trị cao hơn sau 365 ngày. Ví dụ, Galaxy Z Fold 1TB là chiếc điện thoại đắt nhất trong nghiên cứu với giá bán lẻ đề xuất là 2.259,99 USD (khoảng . Sau 12 tháng, giá trị của chúng chỉ còn 780 USD, giảm 64,5%.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị mà điện thoại giữ lại là dung lượng lưu trữ của thiết bị. SellCell cho biết, các mẫu điện thoại có dung lượng lưu trữ cao hơn thường giữ được ít giá trị hơn.

Tóm lại, việc mua một chiếc điện thoại màn hình gập có thể không phải là một khoản đầu tư tốt, ngay cả iPhone Ultra cũng có thể mất một nửa giá trị trong năm đầu tiên. Nếu dự định mua một chiếc điện thoại màn hình gấp, hãy mua vì bạn thực sự muốn sử dụng chúng và bạn có những lý do chính đáng, hợp lý để mong muốn sở hữu chúng.