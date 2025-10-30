iPhone, Galaxy và Pixel đã "ngốn" hàng tỷ USD vào tính năng ảo này

Từ khóa công nghệ phổ biến nhất hiện nay trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh là gì? Câu trả lời là "AI" - Trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, thực tế là không có nhiều người bận tâm theo dõi xu hướng này.

iPhone 17 Pro.

Mặc dù Google, Samsung và Apple đã đổ hàng tỷ USD vào các công cụ AI cho dòng sản phẩm Pixel, Galaxy và iPhone nhưng hầu hết người dùng vẫn không quan tâm chúng.

Hầu hết người dùng không coi trọng AI

Trong một cuộc thăm dò gần đây, khi được hỏi: bạn có cân nhắc đến các tính năng AI khi mua điện thoại thông minh hiện nay không, hơn 70% người trả lời là không. Đây là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong buổi ra mắt Google Pixel 10, Galaxy S26 và iPhone 16 nhưng người tiêu dùng vẫn chưa mặn mà với chúng.

Hiện tại, tất cả các nhà sản xuất điện thoại đã đổ rất nhiều tiền vào AI nhưng hầu hết người tiêu dùng vẫn không thực sự quan tâm đến chúng. Không chỉ riêng cuộc thăm dò trên, quan điểm này cũng được phản ánh trên nhiều diễn đàn trực tuyến dành riêng cho những chiếc điện thoại thông minh cao cấp trên.

iPhone 17 và Pixel 10.

Đối với hầu hết người dùng, khả năng tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh hoặc tóm tắt email thật nhàm chán, họ chỉ muốn biết chiếc điện thoại của mình nhanh như thế nào. Có một sự khác biệt khá lớn giữa những gì người tiêu dùng muốn và những gì các công ty đang cố gắng thổi phồng và bán.

AI sẽ ngày càng quan trọng

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này sẽ không kéo dài mãi mãi. Không bao lâu nữa, AI trên điện thoại thông minh sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. AI sẽ bắt đầu đóng một vai trò lớn hơn trong việc trở thành yếu tố quyết định đối với những người đang nghĩ đến việc mua điện thoại mới.

Tất nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra sau khi các nhà sản xuất này có thể thiết kế các trợ lý AI phù hợp, thông minh, có năng lực và quan trọng nhất là chủ động. Cho đến lúc đó, tất cả dữ liệu đều được tận dụng AI triệt để.

Ví dụ như dòng iPhone 17, cách tiếp cận AI của Apple có thể là tệ nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này vẫn mang đến một điều gì đó mới mẻ, giúp giá cổ phiếu của "Nhà Táo" tăng vọt và đạt doanh số cao tại nhiều thị trường.