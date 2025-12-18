Đây chính là smartphone táo bạo nhất năm 2025

Trong một năm mà hầu hết các nhà sản xuất điện thoại cao cấp đều tỏ ra vô cùng thận trọng, Xiaomi 17 Pro Max đã làm được điều thực sự táo bạo. Màn hình phía sau của máy được thiết kế vô cùng thông minh và mới lạ. Với chi tiết này, người dùng có thêm một màn hình thứ hai đầy đủ chức năng được tích hợp trực tiếp vào cụm camera, và đây cũng là chiếc điện thoại thông minh thú vị nhất trong năm 2025 theo các chuyên gia của Phone Arena.

Xiaomi 17 Pro Max.

Điều làm cho màn hình phía sau này trở nên đặc biệt là độ sáng, tốc độ làm mới 120 Hz, độ nhạy cảm ứng và chất lượng kính tương đương với màn hình phía trước. Nói cách khác, màn hình này được thiết kế có chủ đích và tích hợp sâu sắc vào trải nghiệm người dùng.

Không chỉ là một chiêu trò

Apple đã dành nhiều năm để cải tiến khu vực Dynamic Island, một giải pháp thông minh nhưng bị giới hạn trong một phần cắt nhỏ ở phía trên màn hình. Samsung cũng đã thử nghiệm ý tưởng này bằng cách thêm Now Bar với các cập nhật nhanh nhưng cũng nằm hoàn toàn trong màn hình hiện có.

Xiaomi 17 Pro Max có 2 màn hình.

Ngay cả Nothing, một công ty gây ấn tượng với sự mới lạ cũng dựa vào các mẫu đèn LED thay vì một màn hình phía sau.

Đó là lý do tại sao giới chuyên gia đánh giá cao việc Xiaomi bổ sung một tính năng mới mà không yêu cầu bạn thay đổi cách sử dụng điện thoại thông minh thông thường.

Cá nhân hóa

Xiaomi cũng đã nỗ lực hơn nữa với việc cá nhân hóa - những thứ vượt xa các widget cơ bản. Công ty đã chú ý đến từng chi tiết: mặt đồng hồ cơ học, thiết kế tối giản, bộ đếm bước chân và các nhân vật hoạt hình. Tất cả hình ảnh đều có độ phân giải cao và cảm giác rất giống với một chiếc đồng hồ thông minh cao cấp.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tự thiết kế điện thoại của riêng mình khi tự chọn văn bản, phông chữ, màu sắc và bố cục.

Màn hình phụ của Xiaomi 17 Pro Max vô cùng hữu ích.

Màn hình phụ này cũng giúp người dùng giảm bớt sự phụ thuộc vào màn hình chính.

Xiaomi coi màn hình phía sau này như một giải pháp cạnh tranh với Dynamic Island của iPhone hoặc Now Bar của Samsung. Thay vì sử dụng màn hình chính để hiển thị thông tin nhanh, màn hình phụ ở mặt sau sẽ làm chức năng này.

Màn hình phía sau trên Xiaomi cũng có thể hiển thị điều khiển nhạc, ghi chú đã ghim, lời nhắc, hình ảnh, mã QR và một số widget nhẹ.

Trải nghiệm chụp ảnh mang tính đột phá

Tuy nhiên, tính năng nổi bật nhất chính là trải nghiệm chụp ảnh. Màn hình phía sau không còn là một chiêu trò thú vị mà mang tính đột phá.

Bạn có thể sử dụng màn hình phụ này như một ống kính ngắm camera đầy đủ, dùng camera chính mạnh mẽ để chụp ảnh selfie và quay video. Người dùng có thể truy cập hầu hết mọi thứ thông qua màn hình nhỏ: chế độ chân dung, mức độ zoom, camera siêu rộng và thậm chí cả video 8K.

Sự khác biệt về chất lượng so với camera trước truyền thống khá rõ rệt. Khả năng xử lý cử chỉ cũng được tối ưu hóa tốt để giảm thiểu các thao tác chạm nhầm.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ về màn hình nhỏ này đều cần thiết. Xiaomi thậm chí còn tạo ra một vỏ điều khiển tùy chỉnh, biến màn hình phía sau thành một máy chơi game mini. Về mặt kỹ thuật, khu vực này hoạt động khá tốt nhưng không thực tế.

Xiaomi 17 Pro Max có giá bán từ 22,95 triệu đồng.

Điều này cho thấy Xiaomi sẵn sàng thử những điều mới mẻ chỉ đơn giản vì hãng có thể, không phải vì nghiên cứu thị trường cho thấy sự an toàn.

Với Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi không còn chỉ khoe khoang về thông số kỹ thuật và con số mà còn tập trung vào việc thay đổi cách sử dụng điện thoại, đặc biệt là về camera, về các thao tác nhanh và một số cách cá nhân hóa mới.